Elecciones en Colombia: ¿en qué se parecen los planes de Gobierno de Petro y Hernández?

En menos de dos semanas, más de 38 millones de ciudadanos elegirán al nuevo presidente de Colombia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 19 de junio y los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández buscan convencer a los votantes con sus respectivos planes de gobierno.

La primera vuelta se llevó a cabo en medio de una profunda polarización por el descontento social derivado de la inequidad y la pobreza. Petro, quien consiguió el 40,32% de los votos, y Hernández, que logró un 28,15%, son dos candidatos que rompen con el establecimiento político, dominado desde hace años por el uribismo, como se designa a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe.

Educación, justicia, explotación minero-energética, impuestos y pensiones son los principales ejes sobre los que se estructuran las propuestas de los aspirantes presidenciales al Palacio de Nariño. ¿En qué se parecen los planes de gobierno de Petro y Hernández?

PUEDES VER: Sergio Fajardo afirma que no votará por Petro en las presidenciales de Colombia

Planteamientos educativos

En el plan de gobierno del ingeniero Hernández, denominado Cero Impunidad: no robar, no mentir, no traicionar, se establece que el presupuesto más alto siempre estará destinado a la educación y su meta será alcanzar el 100% de cobertura.

Para alcanzar este propósito, propone una reforma que permitirá a las regiones utilizar regalías para pagar profesores y subsidios a estudiantes. Condonará, señala el documento, los créditos de Icetex —entidad del Estado que promueve la Educación Superior— a quienes tengan las mejores notas, a estudiantes activos y al estrato 1 y 2. Asimismo, se entregará un subsidio de 20.000 pesos (5 dólares) diarios a estudiantes que vivan a 50 kilómetros o más de la escuela .

Mientras que el programa de Gustavo Petro, llamado Colombia Potencia Mundial de Vida, promete aumentar el presupuesto público para la educación y garantizar el acceso a la educación gratuita a todos los niveles.

Gustavo Petro, quien pasó a la segunda vuelta en las elecciones colombianas del pasado domingo, está siendo investigado por las autoridades españolas. Foto: EFE

PUEDES VER: Madre de Rodolfo Hernández confiesa que tiene un revólver en la cabecera de su cama

Además, propone ampliar la jornada educativa, brindando comida caliente a los estudiantes y adecuando las locaciones. En su administración, indica Gustavo Petro, también se construirán más universidades.

El plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico también busca reformar el Icetex, pero para enfocarlo en financiar préstamos para estudios de pregrado y posgrado en el exterior. Sin embargo, se buscará un plan de salvamento para los actuales deudores . Además, se dispone que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) incluya dentro de su oferta académica los saberes y prácticas populares.

Justicia

La meta es acabar con la impunidad, dice el programa de Rodolfo Hernández. Propone modificar la forma como se elige el Fiscal General de la Nación, para que no dependa del mandatario ni de los políticos.

Plantea que se elija por votación popular o a través de meritocracia para que lo elijan las casas de estudio. También, sostiene el plan de Hernández, se incrementarán el número de jueces y fiscales y se obligará a que cumplan los términos.

Por su lado, Petro coincide con Hernández en su intención de modificar la elección del Fiscal, para que prime la elección por méritos. También propone reformar la elección del Congreso, la Registraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional electoral, pero no explica cómo.

El cambio más radical que propone Petro es eliminar el privilegio penal militar y convertir la Policía Nacional en un ente civil, dependiente del Ministerio del Interior o de Justicia, y desarticular el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Petro propone crear el Ministerio de la Igualdad para dar inicio a una política pública que permita garantizar recursos para eliminar las desigualdades económicas políticas y sociales entre hombres y mujeres.

Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta ante la sorpresa de los partidos políticos tradicionales. Foto: EFE

Política minero-energética

Rodolfo Hernández asevera que, por la situación medioambiental del planeta, considerar vivir de la explotación de petróleo, carbón y gas, no es la mejor alternativa. Pero anuncia que promoverá cambios proyectados a 2030 para alcanzar un autoabastecimiento energético , aumentando el nivel de reservas de petróleo y gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones.

No detalla en su plan de gobierno nada sobre el fracking —sus detractores apuntan entre sus principales riesgos la posible contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca de esquisto, y la ocurrencia de sismos—, pero ha expresado estar en contra del fracking y de las fumigaciones con glifosato.

PUEDES VER: Nueva encuesta da ventaja a Hernández sobre Petro a dos semanas del balotaje en Colombia

Gustavo Petro plantea una economía productiva basada en el respeto por la naturaleza, abandonando completamente el modelo extractivista y transitando a un sistema energético derivado del sol, el viento y el agua.

“Primará la defensa de la vida por encima de los intereses de capital económico”, apunta su programa de gobierno. A su vez, Petro propone quitar los beneficios tributarios a los sectores de hidrocarburos y minería de carbón. Y por supuesto no habrá fracking.

Impuestos

La apuesta de Hernández en materia tributaria se centra en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Quiere hacer tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadirlo. Asimismo, propone aplicar una tarifa general de IVA del 10%, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos.

Su proyecto no menciona reformas tributarias, pero esa modificación del IVA es como una reforma, que abriría un enorme hueco fiscal. También ha dicho que eliminará el 4 por mil (consiste en que por cada 1.000 pesos que se retire de una entidad financiera, cuatro pesos se destinan al pago de un impuesto).

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández buscarán llegar a la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio. Foto: EFE / Twitter de Ing Rodolfo Hernández

PUEDES VER: Nueva encuesta da ventaja a Hernández sobre Petro a dos semanas del balotaje en Colombia

Por su parte, la propuesta tributaria de Petro se centra en desmontar todos los beneficios tributarios, especialmente los que incentivan la extracción minero-energética y los beneficios a las personas con mayores ingresos y patrimonio.

Se cobrará el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos, para que las personas más ricas no puedan tributar a tasas diferenciales. Buscará establecer el impuesto a los dividendos y que los paraísos fiscales reporten automáticamente la información de los nacionales que abran cuentas allá.

Pensiones

El ingeniero Hernández manifiesta que hay que reformar el sistema pensional. Promete una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan cumplido o no las semanas solicitadas .

El programa habla de poner un impuesto a los pensionados privilegiados, es decir, los que más reciben. Menciona además una reforma al organismo de Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.

PUEDES VER: Gustavo Petro y el difícil camino de la izquierda para llegar al poder en Colombia

Petro coincide en que dará una pensión a los adultos mayores que no pudieron cotizar y a los que han dedicado su vida a trabajos de cuidado en el hogar. Plantea un sistema de pensiones público, basado en la solidaridad social y no en la apropiación privada de recursos.

Creará un nuevo sistema pensional con tres modalidades: un sistema básico de medio salario mínimo para todos los adultos mayores que hoy no tienen pensión; otro sistema contributivo, que será obligatoriamente en Colpensiones, de uno a cuatro sueldos mínimos para todas las personas. Los que tengan mayores salarios podrán hacer un ahorro complementario en un fondo voluntario de pensiones.

Propuestas de Rodolfo Hernández 2022 PDF

Conoce el programa completo del candidato presidencial Rodolfo Hernández, conocido como el ‘Trump caribeño’, que promete luchar contra la corrupción en Colombia.

Propuestas de Gustavo Petro 2022 PDF

Conoce el plan de Gobierno del aspirante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien terminó en primer puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano .