Japón: Terremoto de 6.1 sacude la ciudad de Tokio

La Agencia Meteorológica de Japón informó que un sismo de 6.1 grados en la escala de richter sacudió esta mañana la prefectura de Chiba, cercana de Tokio.

No se anunció alerta de tsunami ni daños en las instalaciones nuclerares del país tras el terremoto. Sin embargo, las imágenes del susto que ocasionó se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Más información en breve...

Another video of 6.1 earthquake near #Tokyo , #Japan . pic.twitter.com/dFTZIMWzzC

moderate #earthquake shakes Near East Coast of Honshu, #Japan 9 min ago. More info at: https://t.co/DMgNTOVrTd pic.twitter.com/LLhfrDbrM2