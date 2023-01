Trabajadora del hogar explica cómo hace para viajar por el mundo y se vuelve tendencia en TikTok

Yanina Alfaro, una mujer proveniente de Argentina, que labora como trabajadora del hogar, se ha vuelto tendencia en TikTok tras explicar cómo hace para viajar alrededor del mundo pese a las condiciones laborales y sociales. En una entrevista telefónica al medio Infobae, desde Arakur Ushuaia Resort & Spa, uno de los alojamientos más exclusivos frente al canal de Beagle, señaló que generalmente se trata de saber planear con anticipación el destino a conocer y los gastos que demandaría.

La mujer ha viajado con su familia a distintos lugares como Ushuaia, Rosario, incluso hasta el glaciar Perito Moreno, en la región de la Patagonia. No obstante, lograrlo no ha sido fácil. Alfaro cuenta que trabaja entre 10 y 12 horas diariamente como trabajadora del hogar. Luego de ello, asiste a su otro empleo como niñera. “A la hora que otros están llegando a sus casas, yo estoy entrando a mi segundo trabajo del día”, declaró a Infobae.

Es así como Yanina ahorra dinero y sus gastos en casa son cómodos, pues son divididos con su pareja, con quien ya lleva 10 años de relación.

Tips de viaje

El secreto compartido por la mujer es planificar los viajes con nueve meses o un año de anticipación, y pagarlos en cuotas, al igual que la reservación en los hoteles. Con respecto a los intereses, así sean divididos en un año, como 32.000 pesos argentinos, equivalente a 174.44 dólares, “es nada”, asegura.

Yanina en algunos de sus viajes. Foto: composición LR / Infobae

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero, me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, expresó la argentina.