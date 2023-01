Perdió la pierna por tumor, pero aprendió surf a los 60 años y ahora anhela ir al Mundial

Proveniente de Núñez, Buenos Aires, Argentina, Óscar Reinoso, de 61 años, ha superado varios obstáculos en su vida, pues perdió su pierna por un tumor en el 2008. Sin embargo, eso no fue impedimento para avanzar y aprender a surfear a los 60 años. Ahora busca competir en el Mundial de ese deporte en California por la categoría amputado por sobre la rodilla, parado.

Reinoso, quien siempre se ha caracterizado por ser amante del deporte, señala que su objetivo no es ser un ejemplo para el resto, sino “dar un mensaje inclusivo”. “¿Entendés? Los amputados, una bolsa de residuos, podemos ser felices, podemos llevar a cabo nuestras pasiones. Solo hay que proponérselo (…). Lucho incansablemente para que nos den lugar y ayuda a los discapacitados que en el deporte volcamos nuestra fe, ilusión y ganas de vivir”, expresó al medio Clarín.

A pesar de ello, Óscar ha demostrado perseverancia desde el 2007, cuando tenía 47 años y se enteró de la presencia de un tumor en su rodilla derecha luego de que se hinchara considerablemente. “Hay que sacarte la pierna; si no, el riesgo de vida es enorme”, le dijeron médicos de Israel, Alemania, Cuba y Estados Unidos. Y así fue, mientras se sometía a quimioterapias extremadamente dolorosas.

Luego de ello y de regresar a casa junto con su esposa, Marcela, de quien se separó en el 2010, y sus cuatro hijos, Micaela, Evelyn, Alan y Lautaro, se propuso no sentirse limitado por su discapacidad. Lo primero que hizo fue no cambiar su habitación del cuarto piso al primero, pues él afirmaba que subiría las escaleras pese a su estado. Y lo logró.

El Mundial de surf

En el 2022, Reinoso, conocido también como el ‘Negro’ por obtener el cinturón negro de taekwondo de joven, aprendió a surfear en Santa Clara. Tras su gran progreso en corto tiempo, señaló que quería participar en el Mundial de dicho deporte en California, competencia programada para diciembre de 2023. “Tengo varios sudamericanos por delante para probarme y ver mi evolución: en marzo, en playa Grande, luego en Chile a mediados de año, y hay otro en Hawái”, agregó en la entrevista de Clarín.

Actualmente, el deportista de 61 años, quien también destacó en vóley, tenis y artes marciales, frecuenta las olas de Puerto Cardiel, bajo la supervisión de su entrenador, Lucas Rubiño. Su rutina para empezar a surfear consiste en quitarse la pierna ortopédica hidráulica y sustituirla por una computarizada. Eso le toma un minuto y medio de su tiempo. Ya cuando está surfeando, recibe los aplausos de los visitantes a la playa. Sin duda, Reinoso tiene “una vida plena que tuvo momentos de caída libre”.

Reinoso se hizo conocido, primero, por ser deportista en general, pues siempre resaltó. Eso permitió que conociera a estrellas como Messi, Nadal y Federer.

“Fue en 2015 o 2016 cuando lo conocí a Lionel, un pibe increíble, con una humildad que no se puede creer. Creo que venía de ganar la Champions League… El pibe me preguntaba por mí, qué me había pasado, cómo la llevaba. Él me hacía un reportaje, yo no lo podía creer, y mucho menos cuando me pidió una remera mía que tenía mi imagen y me escribió: ‘Gracias por darle más vida a mi vida’. Fue algo inolvidable”, contó sobre una de sus experiencias.

Luego de ello, empezó a viajar como invitado de diferentes asociaciones. “Por cada charla me pagaban entre US$3.000 y US$5.000 si era en el exterior, y unos $50.000 en la Argentina. Hasta la pandemia iba de aquí para allá, pero luego se frenó un poco. Ahora tengo programados dos encuentros, uno en Fortaleza (Brasil) en abril y otro en Costa Rica (sería en mayo). Son los ingresos que me permiten vivir, solventarme en esta actividad tan costosa”, agregó.