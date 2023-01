Ella perdió la memoria hace 15 años y su esposo “se pone lindo” cada día para reconquistarla

“Si me preguntas qué es el amor, te digo, mira a mis abuelos”, relata Catalina, una joven argentina que compartió la conmovedora historia de la pareja de adultos mayores que llevan casados más de medio siglo y que, lamentablemente, tuvieron que luchar contra el olvido: la mujer de 82 años perdió la memoria hace 15.

No obstante, la enfermedad no los ha alejado, no ha podido apagar el amor que alguna vez los unió. El hombre, de 68 años, cada día se asea, se peina —“se pone lindo”, como menciona su nieta— y prepara sus mejores bromas para ir a la cama en la que se encuentra su esposa: le canta, besa y cuenta chistes para hacerla reír.

La pareja de conoció en 1963, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Vía País.

“Esa mirada que dice todo sin necesidad de decir nada”

“ No dejes de mirarme porque eres parte de mi conocimiento”, expresa él mientras se miran fijamente, quizá recordando brevemente los años de juventud y cómo formaron una familia.

“Esa mirada que dice todo sin necesidad de decir nada”, manifiesta la nieta, conmovida. “Esta es su rutina. Estamos convencidos de que es lo que la mantiene acá con nosotros”, narra.

“Supuestamente, eran cuatro amigos que se hacían que eran pareja, pero mi papá se enamoró de la otra”, detalló a Vía País la hija de la pareja. Foto: Vía País

El video compartido a través de TikTok se viralizó rápidamente y en la plataforma acumuló más de 12 millones de reproducciones y más de 2 millones de ‘me gusta’.

“Y si un día puedo llegar a tener esto, me daría por logrado en la vida”, “¡Qué belleza! Mi mamá está igual, solo que mi papá ya no está en este plano. Ella todo el tiempo lo nombra, como si estuviese acompañándola”, son algunos de los comentarios en Instagram.