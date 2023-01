Fingió adoptar una mini pig para luego matarla y comerla con amigos: fue denunciado penalmente

En Buenos Aires, Argentina, se conoció el caso de Facundo Medina, el hombre que ha sido denunciado penalmente por la dueña de una mini pig, identificada como Mariela, a quien contactó para supuestamente adoptar al animal con el que jugarían sus hijas; sin embargo, todo fue un engaño, pues su objetivo era matarla y comerla con sus amigos en una parrilla.

La historia empezó el pasado 5 de enero, cuando Mariela y Facundo conversaron sobre el proceso de adopción de la chanchita Roma. Ella incluso confirmó que se trataba de un buen ambiente al ver las fotos de la familia, principalmente de las hijas de Facundo, para quienes supuestamente sería la mascota.

Fue así que Roma fue adoptada por Medina. Para celebrar la noticia, el hombre que vive en un barrio exclusivo de Escobar y se dedica a obras de ingeniería, publicó en Instagram una foto con la pequeña pig en su auto, junto a la descripción “con la chanchi”.

No obstante, unos días después, un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp de mini pigs se hizo viral por contar que un hombre recientemente adoptó a un chancho “enano” y se la comió. Cuando pidieron más detalles, se enteraron de que se trataba de una mini pig, cuyas fotos también circularon en redes, pues el hombre las enviaba a sus amigos mientras preparaba el agua caliente para pelarla y cocerla.

Sin conocer la noticia, Mariela trató de comunicarse nuevamente con Facundo para que le mande fotos de Roma, pero no obtuvo respuesta. Minutos después se enteró del mensaje que se viralizó en redes. “Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal”, respondió llorando desconsoladamente.

Pese a ello, insistió y logró contactar a Facundo, quien le señaló que no podía tener más a la mini pig, por lo que fue regalada a otra persona. Minutos después reveló que “no estaba más en este plano”.

A este hecho se sumó el audio de un amigo y uno de los asistentes a la parrilla que organizaba Facundo, el cual circulaba por redes. “Me contó que recién llegó de llevar la chancha (a matar). Ya prendió el fuego. Qué guanaco, qué maldito. No lo hubiese agarrado. Lo hubiese dejado con la dueña. Pobrecita. Ahora la dueña está insistiendo que quiere la chanchita de vuelta”, se escucha.

Foto de Facundo Medina con Roma, publicada en Instagram. Foto: Clarín

Frente a la denuncia, el medio Clarín obtuvo la declaración de Medina. Para él, se trataría de “un error informático” , por lo que sus abogados ya estarían “accionando en el caso en contra de todas las amenazas informáticas” que está recibiendo tanto él como su familia. El repudio en redes creció cuando negó haber adoptado a la pequeña Roma a pesar de la foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Fernando Pieroni, un reconocido activista animalista de Argentina que incluso convive con dos mini pigs rescatados, se pronunció al respecto. “Ya está la denuncia en la Justicia realizada por el abogado Alfredo Carrillo por incumplir la Ley 14.346 de maltrato animal y averiguación de ilícito. Adicionalmente, se le demandará por daños y perjuicios hacia la familia de Mariela”.

Facundo podría ir a prisión de quince días a un año , pes la norma argentina así lo establece para “el que infringiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

“Es terrible lo que hizo (…) es de un gran cinismo. Era una chanchita preciosa criada como un perro y el tipo fue y la mató”, concluyó Pieroni.