El pasado 27 de diciembre, en Mendoza, Argentina, una mujer fue arrastrada sobre el capot de un Mercedes-Benz, el cual le pertenecía inicialmente a Héctor Altamiranda, quien lo había intercambiado por otro auto, dos motos y dinero en efectivo. Según los medios locales, todo se trató de un mal acuerdo en el negocio de compraventa.

La familia había negociado con Altamiranda la adquisición de un Mercedes-Benz. Al comienzo, todos estuvieron conformes con el trato y la forma de pago. Sin embargo, al presentarse fallas mecánicas en el automóvil intercambiado, el hombre, quien se desempeña como jefe de seguridad del barrio Pueblo Nuestro, fue a reclamarle a la fémina cerca de las 2.00 a. m. del martes.

PUEDES VER: Conductor de 31 años muere en choque y pobladores saquean combustible de su cisterna en Colombia

La mujer tranquilamente estuvo de acuerdo con la devolución, pero para el día siguiente. Altamiranda no podía esperar, por lo que agarró las llaves de repuesto, se subió, encendió el vehículo y aceleró sin importar que ella estaba al frente para evitar que se lo llevara.

Al avanzar a toda velocidad, los parientes salieron corriendo detrás hasta que lograron detenerlo. Ella se salvó de fallecer. “Realmente creí que me moría, porque iba haciendo zigzag para que yo me cayera (...) En un momento, vi que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba”, declaró la víctima a Radio Regional.

El caso fue grabado y difundido en las redes sociales. Ahora, el sujeto podría estar en prisión durante cinco años como mínimo. Según el fiscal Gustavo Jadul, “se le ha imputado el delito de robo agravado por el uso de arma, en este caso un cuchillo, en concurso con la retención de una llave (...) en grado de tentativa de homicidio”.