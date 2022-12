Pasajero argentino no llegaba a ver el partido, secuestró el bus lleno y manejó hasta su casa

La fiebre del Mundial de Qatar 2022 provocó que un hincha argentino cometiera un acto de inseguridad. ¿Qué hizo? Al parecer apurado porque no llegaba a ver el partido de Argentina contra Croacia, secuestró un bus lleno de pasajeros y manejó hasta su casa.

El insólito asalto ocurrió a bordo de un bus de la línea 440 que recién iniciaba su habitual recorrido, cuando al detenerse en un semáforo y con el colectivo lleno el chofer avisó que a sus pasajeros que bajaba a comprar algo en un kiosco.

Sin embargo, la impaciencia de un pasajero le ganó a la razón tras darse cuenta de que le quedaban pocos minutos para ver el choque entre Argentina y Croacia por el pase a la final de la Copa del Mundo. El hombre decidió ponerse al volante y escapar con el vehículo lleno de usuarios.

Según la versión policial, la denuncia del sorprendido chofer disparó un operativo cerrojo en la zona que interceptó al hincha “apurado” cerca del cruce de las calles Callao y Maestro Ferreyra. El pasajero fue aprehendido y enfrentará cargos por “Hurto de automotor”.

El hombre decidió ponerse al volante y escapar con el vehículo. Foto: Diario Efecto

Otro caso peculiar:

Hincha argentino postergó su boda para ir a Qatar y ahora un jeque le hizo una increíble propuesta

Victorio Stok Berraondo es un hincha argentino que decidió cancelar su boda para viajar al Mundial de Qatar 2022 y acompañar a su selección hasta el final del certamen internacional. El médico, especializado en otorrinolaringología, contó cómo fue la reacción de su novia ante sorprendente propuesta.

“Mi novia se emocionó muchísimo. De la emoción nos fuimos a llorar y ella me dijo: ‘Te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y, si no fuese por ella, no lo tendría”, relató el médico, de 27 años.

El hincha argentino contó que la boda, para la cual tenían todo reservado, se pospuso para enero. “Compré los anillos acá. No veo la hora de llegar y ponérselo en el dedo. Vamos a hacer una fiesta íntima, muy entre nosotros, familiar”, finalizó.

En una de sus visitas por Qatar, el argentino conoció a un jeque que, tras ver su desempeño laboral, decidió proponerle que en octubre de 2023 se mude definitivamente a Qatar para trabajar en su clínica.

“Me ofreció un trabajo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganar cerca de 15.000 dólares mensuales y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso, me seduce la propuesta”, agregó el médico.

“Mi novia se emocionó muchísimo, ella es mi compañera. Somos los dos compañeros y muy unidos. Tenemos una relación hermosa”, finalizó a TN.