Presidentes de Argentina, México y Honduras respaldan a Cristina Kirchner tras fallo en su contra

Este martes, Cristina Kirchner, actual vicepresidenta en Argentina, fue condenada a seis años de prisión por haber cometido fraude y corrupción durante su período presidencial, entre el 2007 y 2015. Pese a la condena, no irá a prisión, por contar con fueros.

Es la primera vez, en el país, que dictan sentencia a una vicepresidenta que se encuentra activa en sus funciones, quien, además, está inhabilitada de ocupar cargos públicos de manera perpetua, luego de la sentencia.

No obstante, la acusada negó la posibilidad de volver a postular en las elecciones generales de 2023. “No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputada, ni a presidenta de la nación” , expresó en un video publicado en YouTube.

Este panorama político causó total polémica, no solo para el entorno de Kirchner, entre ellos, el presidente argentino, Alberto Fernández, sino también para otras autoridades políticas; como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

“Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente”, dijo el mandatario argentino, Alberto Fernández, horas después del fallo del tribunal. Asimismo, “es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso”, enfatizó, a través de su cuenta de Twitter.

Para finalizar su extensa declaración en dicha red social, se solidarizó y calificó a la aún vicepresidenta de 69 años como “víctima de una persecución absolutamente injusta”.

Por su parte, el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su “amplia solidaridad” con Kirchner en Twitter. Y, de acuerdo con Fernández, considera que la exmandataria “es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo”.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se sumó al respaldo, incluso con un hashtag. “La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina”, tuiteó la mandataria.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se manifestó en contra del “acoso judicial y mediático, que tiene claros fines políticos” contra la líder peronista.

Como declaró el analista Rosendo Fraga a la AFP, “la condena tiene un fuerte impacto político”, y más en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.

“En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fue probada. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó”, agregó Kirchner a través de sus redes sociales, quien además sostiene que se trataría de “un juicio político” que persigue a todo el peronismo.

Pese a todo, Cristina Kirchner aseguró que seguirá en la política. “Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca”, advirtió.

Quienes tampoco pasaron desapercibidos durante la emisión virtual del veredicto fueron los seguidores de la exmandataria, quienes se reunieron a las afueras de los tribunales para manifestar su total rechazo a la decisión de los jueces.

“Es una persona transparente. Si la están juzgando es por todo lo que le dio al pueblo”, declaró uno de los manifestantes, Marcelo Graziano, de 50 años, a la AFP.

Ariel Álvarez, de 37, opinó que el veredicto estaba “totalmente fuera de lugar, incorrecto, corrupto”.

Varias organizaciones kirchneristas se declararon en alerta y comenzaron una larga marcha desde el límite oeste de Buenos Aires hacia los tribunales. “Si tocan a Cristina, paramos el Estado. No vamos a permitir un ‘Lula’ en nuestro país”, dijo días atrás Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

No obstante, según fuentes partidarias, Cristina Kirchner desalentó las movilizaciones para evitar provocaciones.

El 9 de marzo de 2023, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, expondrán los fundamentos de su veredicto y, teniéndolos en cuenta, la defensa de la exmandataria podría apelar en la causa Vialidad para que sean revisados. Primero, por la Cámara Federal de Casación Penal, y, luego, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con información de AFP.