Cristina Fernández tras recibir condena de 6 años de prisión: “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, calificó como una venganza política la condena de seis años de prisión que ha recibido en su contra, así como la inhabilitación de por vida para ejercer algún cargo público.

Desde su despacho en el Senado de la Nación, Kirchner realizó una transmisión vía Twitter. Aquí, emitió sus primeras palabras tras hacerse conocida su sentencia, la cual indicó que no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial”, sino a un “Estado paralelo y mafia judicial” .

Sus primeras declaraciones las realizó mediante sus redes sociales. Foto: captura @CFKArgentina

“Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores . Y el presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto”, indicó Fernández, sobre la acusación en su contra por administración fraudulenta con la obra pública

No será candidata en 2023

Antes de culminar, Fernández sorprendió a muchos al señalar que no postularía a las próximas elecciones legislativas del 2023. Esto podría haberle brindado inmunidad judicial.

“Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015, cuando Scioli me pidió ser candidata a diputada. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y vicepresidenta, a que la maltraten por una candidata inhabilitada o condenada. No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta” , declaró Kirchner ofuscada.

En su declaración de casi una hora, la también exvicepresidenta culpó al poder mediático, al cual señaló como “cómplice” para “hacer condenas” que no tienen sustento . Asimismo, indicó que su trabajo junto al poder económico controla en una suerte de Estado paralelo y coarta.