“Pensé que nos mataban”: ladrones golpean a pareja de ancianos tras entrar a su casa de madrugada

Eran las 2.30 a. m. cuando una pareja de jubilados fue atacada por al menos siete ladrones que los golpearon brutalmente y les robaron tras irrumpir en su casa en Argentina. A esa hora, los esposos descansaban en el dormitorio y su nieto, un niño de 12 años que es paciente oncológico, se encontraba en la habitación de al lado junto a su enfermero.

“Forcejeé con un delincuente, me pegó, me tiró al suelo. Pensé que nos mataban”, sostuvo Violeta a TN. Oscar, por su parte, recordó que seguían apareciendo más asaltantes: “Yo pensé: ‘Esto no termina más’” . Las víctimas creen que ingresaron por el fondo de la vivienda.