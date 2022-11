Una mujer terminó malherida luego de que fuera atropellada y arrastrada 100 metros por un conductor, a quien minutos antes le había pedido que disminuyera la velocidad en una zona residencial, en la ciudad argentina de Cañuelas.

“Me asomo a la mitad de la calle para decirle que vuelva a pasar despacio. Me embiste y me subí en el capó y me arrastra 100 metros. Va haciendo zigzag para los dos lados para poder tirarme. Frena de golpe y me logro soltar y bajar”, reveló Brenda Renzulli a Todo Noticias.

La afectada contó que no es la primera vez que enfrenta al sujeto por exceder los límites de velocidad, ya que es conocido en la zona por poner en riesgo la vida de los pequeños y transeúntes cuando se encuentra al volante. “Es un peligro”, añadió.