Conmoción por muerte de niña que denunció violaciones de su padrastro sin obtener ayuda: “Nadie le creía”

La población de Argentina se encuentra conmocionada por la muerte de Sasha, una niña de apenas 13 años que denunció violaciones de su padrastro y hermanastro, pero ninguno de sus familiares ni otros adultos de su entorno la escuchó y se suicidó.

Su madre, quien debería haberla protegido, la explotaba sexualmente para que el dueño que les alquilaba el departamento donde vivían no las desalojara por falta de pago.

PUEDES VER: La insólita historia del perrito que cayó del piso 13 y ocasionó 3 muertes en Caballito

A través de un video de TikTok, la menor denunció el hecho del que era víctima por parte de su padrastro, hermanastro, tío y hasta un vecino suyo. “Me quitaron la vida, me la arrebataron” , escribió en su post. “Triste aquel día, el sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles”, añadió.

En medio del dolor e indignación, un grupo de vecinos salió el último domingo a las calles a reclamar justicia por Sasha y fue a buscar a uno de los hombres acusados. Es un comerciante del barrio al que le incendiaron su casa y auto.

PUEDES VER: Dos adolescentes son implicados en crimen de su compañero de clase en posible caso de bullying

Otra amiga de la pequeña contó que “Sasha dio aviso a muchos adultos, profesores, perceptores y directivos de su colegio y nunca la ayudaron en nada. Ella sufrió muchísimo y lo peor es que buscó ayuda y no la ayudaba nadie”.

Por su parte, la justicia argentina indicó que no había denuncias formales por los abusos sexuales, pero debido a la reacción de los vecinos se está actuando de oficio para investigar lo ocurrido.

Los vecinos incendiaron casa y auto de uno de los hombres que habrían abusado de la menor. Foto: captura TN

PUEDES VER: Mató a un ladrón que intentó robarle el auto y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado

Vecinos reclaman justicia por Sasha

Mirta, una de las vecinas que salió a las calles a pedir justicia por la pequeña, demostró a Crónica HD su tristeza por lo sucedido. “Del día que me enteré me aguanto para no llorar. Tengo tanta impotencia”, sostuvo.

En tanto, aún no se tiene conocimiento del paradero de los familiares de Sasha, quienes se habrían fugado a Paraguay. “Por más que se sigan escapando de la Justicia, no podrán hacerlo de la Justicia Divina”, resaltó otra vecina.

Canales de ayuda en Perú

Si usted conoce a una persona afectada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse gratuitamente a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

La Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas todos los días del año, incluidos feriados, además, los CEM pueden apoyar a los miembros de la comunidad LGTBI sobre cualquier tipo de denuncia.

PUEDES VER: Le prendió fuego al perro de su expareja como venganza y quedó con la mitad del cuerpo quemado

Líneas de apoyo

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con dos líneas telefónicas de prevención para casos de intentos de suicidio, angustia, depresión y otros problemas de salud mental que necesitan atención inmediata. El primero es el Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud-Infosalud (0800-10828) del Minsa. A través de esta línea, podrás recibir atención de un psicólogo especializado en temas de salud mental.

También puedes llamar a la línea 113, opción 5, del Minsa, que atiende las 24 horas del días y los 365 días del año, para recibir atención con respecto a tu salud mental. Si estás pasando por un momento difícil, tienes la opción de llamar gratis al 0800-4-1212 (La Voz Amiga). Adicionalmente, aquí puedes contactar a los diferentes centros de salud mental que hay en el Perú.