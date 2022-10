Influencer llora y pide a sus seguidores que la mantengan: “No me gusta trabajar”

Nani, una influencer argentina de la plataforma de TikTok, publicó un controversial video en el que pedía a sus seguidores que la mantengan financieramente. La joven derramó algunas lágrimas y señaló que su petición era “urgente”, pues no sabía qué hacer.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad, porque yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, señala la influencer.

Según lo dio a entender a través del clip, la argentina estaría atravesando un fuerte situación financiera, por lo que decidió acudir a sus seguidores para pedir ayuda. No obstante, el video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generó todo tipo de comentarios.

Muchos de los usuarios no sabían si creer que la petición era verdadera, mientras que otros empatizaban con la joven y expresaban también, por medio de los mensajes, las estrategias que usaron para salir de una mala situación económica.

Sin embargo, miles de internautas criticaron la actitud de la joven, que al verse envuelta en la polémica decidió contar la razón detrás del video.

“Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a quitar la tenencia de mis hijas. No es un chiste, ya basta”, explicó Nani. La influencer remarcó que debido a su video viral, la han llamado para conceder entrevistas, y hasta para preguntarle por sus ofertas de trabajo ideales.