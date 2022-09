¿Qué son ‘los vuelos de la muerte’ y cómo afectó a miles de familias en Argentina?

‘Los vuelos de la muerte’ sucedieron en Argentina en el último régimen militar. Miles de personas perdieron la vida con un método aterrador. En la actualidad, diversos juicios se han llevado a cabo para reconstruir cómo sucedieron los vuelos y así condenar a los implicados. Conoce en esta nota todo sobre este caso.

¿Qué son ‘los vuelos de la muerte’?

Los casos de ‘los vuelos de la muerte’ remeció a toda Argentina y diversas partes en el mundo que también emplearon este método para desaparecer personas. Pero, ¿en qué consistía? Como su nombre lo indica, solo tenía un significado para las víctimas: la muerte.

Guerrilleros y opositores fueron condenados por el último régimen militar de Argentina con un trato cruel e inhumano. Así fue el plan sistemático de exterminio que se dio a cabo en 1976 y 1983.

“Las personas iban vivas, drogadas, sedadas, iban libres, deliraban, no estaban esposadas, iban vestidos. Se les decía que iban a un campo. Ninguno tenía ya capuchas ni vendas. No les importaba mucho que vieran a las personas que los llevaban”, declaró en su testimonio sobre el caso, el ex gendarme Federico Talavera, chofer en El Olimpo, uno de los centros clandestinos de detención.

Entre otros testimonios también se conoció otras formas de nombrar lo que sucedía en ‘los vuelos de la muerte’. “Los traslados”; “van a ser comida de peces”; “se fueron para arriba”; “las monjas voladoras”, fueron algunas de las frases que se usaron como código.

Este operativo se realizaba una o dos veces por semana. Entre los años 1976 y 1977, decenas de personas eran seleccionados y eran agrupadas entre 25 y 30 secuestrados y eran llevados a una sala apartada del ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada).

De este lugar los sacaban drogados y los apilaban en un camión para llevarlos al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. Desde estos sitios eran traslados a aviones del ejército y en pleno vuelo eran tirados en el Río de la Plata y en otros viajes en el mar.

Las víctimas de los 'vuelos de la muerte' fueron arrojados al Río de la Plata o al mar. Foto: Efe

¿Qué aviones utilizaron para ejecutar ‘los vuelos de la muerte’?

Los militares hicieron empleo de aviones traídos desde Italia. Estos se trataban del modelo Fiat G222, los cuales según Soiza Reilly, quien fue integrante del equipo del fiscal general Marcelo García Berro e investigaba las causas de ‘los aviones de la muerte’, fueron encontrados en una de las más grandes guarniciones militares de Argentina.

“En 1977, el ejército trae de Italia aviones Fiat G222 y están hoy abandonados en Campo de Mayo y son los aviones de la muerte. Hicimos una inspección y subimos a los aviones de la muerte”, explicó.

Las víctimas de 'los vuelos de la muerte' salían del campo de Mayo para ser arrojadas al Ríos de la plata. Foto: BBC

Estos aviones tenían la característica de poseer puertas corredizas en ambos lados del fuselaje, los cuales sirven para que los paracaidistas puedan desplegarse. Sin embargo, en el régimen militar de Argentina tuvo otro propósito: deshacerse de cuerpos; es decir, arrojar personas vivas o drogadas para asesinarlas.

¿Hubo justicia para las víctimas de ‘los vuelos de la muerte’?

El año 2017 se dio el histórico fallo llamado “Megacausa ESMA” (siglas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada), donde 29 exmilitares fueron condenados a cadena perpetua y se dieron otras sentencias de 8 y 25 años por delito de secuestro, tortura y desaparición. Debido a este juicio, la fiscalía argentina abrió el caso de ‘los vuelos de la muerte’ para probar su existencia.

Más de 30 acusados de altos mandos militares formaron parte del juicio, entre los que se encontraban Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. Por ello, la ‘megacausa’ continuó su lucha por 5 años, donde tuvieron que llamar a más de 800 testigos para conocer la verdad de los hechos.

El 4 de julio del 2022 las familias de las víctimas encontraron justicia con el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín.