“Pretendía matarla, lamentablemente, no ensayó antes”: amigo de Fernando Sabag, atacante de Cristina Kirchner

Mario, un amigo de Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre de 35 años que intentó matar con una pistola a la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, brindó una entrevista en la que dio detalles sobre el agresor.

El hombre dijo que Sabag le contó que hace 10 meses tenía pensado comprar un arma de fuego. Pero luego lanzó una frase que ocasionó el repudio de los presentadores de TV debido al sensible contexto del atentado.

“¿Sentís que (Sabag Montiel) quiso realmente matar a Cristina Kirchner?”, le preguntaron a Mario, amigo del agresor. “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes” , respondió el hombre.

Los periodistas no dejaron pasar la declaración del amigo y señalaron: “Más allá de esas discusión, que no vale la pena, nosotros como trabajadores de un medio de comunicación y como comunicadores queremos decirte que ese es el límite de lo que se puede decir. Porque, si tu amigo ayer claramente creyó que matando a Cristina se convertía en un héroe, es porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas”.

”(Si Cristina hubiese sido asesinada) la convertían en mártir; iba a salir en los libros de historia y zafaba de todas las causas, así que menos mal que no le tiró ”, sostuvo el joven.

Por otro lado, Mario analizó los cambios en el aspecto físico del agresor y aseguró que se había “preparado para este momento” ,ya que “estaba completamente cambiado a como era en la adolescencia, cuando estaba completamente prolijo”.

“Atando cabos, yo creo que se estaba preparando para este momento. Sabía que iba a salir en la tele y sabía que iba a ser detenido. No tengo ninguna duda de eso” , aseguró el hombre.

Respecto a la personalidad de Fernando Andrés Sabag Montiel, dijo que tenía tendencia al alcoholismo. “Siempre estaba bajo la influencia del alcohol, y como hijo de psiquiatra no tengo ninguna duda de que era un psiquiátrico”, contó. También relató que era apodado ‘Osito Teddy’ por tener “bastante sobrepeso y vello corporal”, era “solitario” y “siempre sufrió bullying”.

“Hay un montón de cosas que me terminan cerrando ahora. Siempre fue un paria y un marginado de los grupos, entonces era de esperar. No sé si en este nivel, pero era de esperar. Cuando más represión, más revolución. Ya no tenía nada que perder”, afirmó y concluyó: “De tanto abuso que ha sufrido, él explotó”.

En otro tramo de la entrevista, el hombre contó que Sabag, a quien conoce desde la adolescencia, decía “entender de manejo de armas”, una afirmación que él no creía. “Según él, siempre tuvo ‘fierros’ y se iba a disparar al campo, pero como lo teníamos de mitómano solo lo dejábamos hablar”, dijo.