¿Qué es el dólar MEP y dónde comprar en Argentina?

No haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días.

No haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

No ser beneficiario de IFE, AUH o algún otro plan social.

No puedes comprar dólar bolsa si no pudiste pagar vencimientos de cuotas o si has refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.