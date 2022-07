Policía mata a ladrón que lo asaltó con una pistola de juguete e hirió a su cómplice

Cuando Fabián Gabriel García (45) caminaba por una plaza argentina de Brunet y Fraga rumbo a su casa tras ir a comprar un par de zapatillas, fue sorprendido por dos delincuentes armados a bordo de una moto, reportó Clarín.

García estaba vestido de civil. Hace más de 10 años que es policía de Buenos Aires y actualmente cumple funciones en la Delegación Departamental Zonal de Comunicaciones AMBA Norte. Tenía su arma reglamentaria cuando lo abordaron para robarle .

Según la versión del policía, fue el copiloto del conductor quien le habría apuntado con un arma para exigirle el celular y la billetera sin bajar de la moto. Cuando García se lo entregó, sacó su arma y dio la voz de alto.

De los 5 disparos que hizo García, el delincuente identificado como Nahuel Antonio Azuaga (22) recibió al menos 3. Cayó herido en el suelo. Los agentes confirmaron que el arma que tenía el ladrón era una réplica.

Por su parte, el otro malhechor identificado como Franco Agustín Rivero (22), intentó escapar, pero también fue alcanzado por las balas. Lo hallaron a unos 100 metros junto a la moto de marca Honda Twister roja y blanca, sin placa.

Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón y al Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas. Rivero murió este sábado y Azuaga permanece internado en grave estado.

La investigación quedó a cargo de la doctora Marisa Monti de la Fiscalía N°5, cuya calificación legal le atribuyó a un “robo agravado por el empleo de arma de utilería en grado de tentativa”.

Tras las pruebas recolectadas, Monti considera que no hay elementos para imputar al policía, ya que consideró que actuó en defensa propia .

De acuerdo con el reporte médico, Rivero tenía una herida en el abdomen y Azuaga tres impactos en la espalda, un glúteo y una pierna, por lo que los investigadores deberán analizar si la dirección de los proyectiles corresponde al relato del policía.

Lamentan muerte

Amigos y familiares de los delincuentes Azuaga y Rivero lamentaron lo ocurrido. “Todavía no caigo, te voy a extrañar plaga, me plagueaste todo Face. Me quedó con lo mejor de vos y las giras y after, verte en la plaza. Descansa en paz, amigo”, escribió Lucía, amiga de Rivero.