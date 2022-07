La Justicia de Argentina absolvió este lunes 4 de julio a la mujer que mató de un disparo a su pareja, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en la ciudad bonaerense de Colón, en 2019. “No es cierto que haya contado con otra salida, este hecho sucedió en un contexto de legítima defensa ”, consideró el Tribunal.

Antes de conocer la sentencia de Mafalda Beatriz Secreto (65), los magistrados resaltaron la violencia de la que era víctima la mujer por parte de su pareja José Luis Arena (57). “Controlaba y disponía de la vida de Secreto, la cual se encontraba bloqueada directa e indirectamente”.

Al respecto, el Tribunal añadió que “la mujer padecía violencias de todo tipo, de manera reiterada, constante y en aumento” y que se encontraba en “una clara posición de inferioridad física y psíquica respecto de su agresor”.

Qué hizo la justicia de Argentina

Por ello, los magistrados del caso “requirieron redefinir la necesidad de acción defensiva” e instaron a “buscar otro tipo de resolución” a la propuesta por el fiscal Ignacio Uthurry, quien solicitó 18 años de prisión por “homicidio agravado”, reporta Infobae.

“Las agresiones constantes que sufría Secreto generaban un peligro latente para sus bienes jurídicos, por lo que, ante esa situación de peligro, era posible emprender una acción defensiva en cualquier momento. La mujer utilizó el único medio del que dispuso para terminar con los ataques en su contra y proteger su integridad psicofísica”, concluyeron.

“Es terrible lo que sufrimos las personas abusadas”

Mafalda, que estaba bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, rompió en llanto al escuchar el veredicto. “Doy gracias a la Justicia que me escuchó. Porque le pusieron atención a la perspectiva de género. Es terrible lo que sufrimos las personas abusadas”, aseguró.

“Me utilizó de mil maneras. Drogadicción, prostitución. Si yo hubiese estado en mi sano juicio, jamás lo hubiese hecho. En mi vida había tocado un arma, nunca le hubiera pegado un tiro a nadie. Siento mucha vergüenza de haber puesto en peligro a mis hijas y mis nietas. Porque las puse en peligro al ponerme en pareja con José”.

Qué pasó la noche del 31 de mayo de 2019

Era la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1° de junio de 2019, cuando Mafalda mató y descuartizó a su pareja en la casa donde ambos convivían.

Ese mismo día, la mujer fue a la casa de uno de sus hermanos para confesarle que había asesinado a su pareja, y que necesitaba ayuda para deshacerse del cadáver.

El hermano quedó en shock y aunque en un primer momento no le creía a su hermana, luego de tres horas se presentó ante la comisaría para informar a la Policía lo sucedido. Los agentes del orden se dirigieron a la vivienda y allí encontraron a la mujer que confesó el homicidio.

Los peritos que se encontraban trabajando por la zona hallaron el cuerpo de Arena tapado con la lona de una pileta, estaba boca abajo y descuartizado. Además, presentaba una herida de bala.

Qué determinó la autopsia

La autopsia determinó que Arena murió producto del disparo de arma de fuego.

Mafalda, quien era una conocida costurera, estaba divorciada y había empezado a convivir con Arena a comienzos de 2018. “Al principio era encantador, pero cuando empezó a tomar cocaína de nuevo (…) él empezó a ponerse violento”, contó a Telefe Noticias.

“Para ocultar los golpes yo vivía maquillándome y poniéndome anteojos de sol, siempre, porque no quería que la gente me viese golpeada. Prácticamente, como yo estaba secuestrada por él, no me dejaba tener amigas, no me dejaba conversar por teléfono con mis hijas”, finalizó.