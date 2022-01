COVID-19: ¿quiénes tendrán que presentar la prueba PCR y quiénes no para ingresar a Argentina?

Ante el avance inminente de la variante ómicron de la COVID-19 en Argentina, el Gobierno de este país ha tomado una serie de nuevas medidas sanitarias. Tras superar los 100.000 casos de contagios diarios, sus autoridades reconocieron que la exigencia de una prueba PCR no era eficaz ante las apariciones de nuevas versiones del coronavirus.

Según información oficial del Gobierno, para ingresar al país bastará con una declaración jurada, las dosis completas de vacunación con el certificado y un seguro médico. A continuación, descubre quiénes podrán entrar a territorio argentino desde este 29 de enero y bajo qué condiciones.

¿Quiénes no deben contar con una prueba PCR para ingresar a Argentina?

De acuerdo con el Gobierno argentino, desde el próximo sábado 29 de enero, ciudadanas y ciudadanos argentinos o residentes que reingresen al país con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19, el cual acredite que se realizó al menos 14 días antes de ingresar al territorio nacional, no tendrán que realizar cuarentena ni someterse a una prueba diagnóstico .

Asimismo, en todos los casos, las personas menores de 6 años de edad no están obligadas a practicarse la prueba PCR o de antígenos para su ingreso al país.

¿Quiénes no deben presentar la vacunación para ingresar a Argentina?

Según las autoridades sanitarias de Argentina, a partir del 29 de enero, aquellos argentinos, argentinas o residentes que tengan sus dosis de vacunas incompletas o no estén vacunados deberán seguir las siguientes condiciones:

Presentar una prueba de PCR negativa efectuada en el país de origen dentro de las 72 horas previas a haber iniciado el viaje

Mostrar una prueba de antígeno realizada en el país de origen dentro de las 48 horas previas al inicio del trayecto.

Además, deberán cumplir con un aislamiento de siete días, contados desde el día siguiente a la toma de la prueba PCR o antígeno.

En el caso de los menores de edad que no tengan completo su esquema de vacunación, no deberán realizar una cuarentena prevista, pero se recomienda no salir a hacer actividades sociales y/o grupales por al menos siete días desde su ingreso al país .