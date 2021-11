Encapuchados atacaron con bombas molotov el edificio del diario argentino Clarín

El acceso principal al edificio del Grupo Clarín, ubicado sobre la calle Piedras al 1700, en el barrio de Barracas, fue atacado con bombas molotov por al menos nueve personas encapuchadas , según detalló el propio medio; el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

En las grabaciones se puede observar a los atacantes arrojar explosivos sobre la vereda y el hall de entrada al edificio. Ello provocó un pequeño incendio. El diario Clarín informó que no se reportaron heridos ni daños materiales, pero en el edificio quedaron manchas de combustibles y rastros del fuego.

Según el personal de seguridad, a eso de las 11.05 p. m. del último lunes, se observó a los encapuchados llegar caminando por la calle Piedras hasta el frente del edificio, donde encendieron y arrojaron entre 7 y 8 bombas molotov.

Hasta el lugar llegó una dotación de Bomberos, que no intervinieron porque el fuego ya había sido sofocado. Luego, arribó personal de la comisaría 4D, a cargo del oficial Alexis Gómez, quienes, junto a los Bomberos, realizaron las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo del juez federal Luis Rodríguez.

De acuerdo con el medio Infobae, fuentes judiciales explicaron que se ordenaron las primeras medidas de prueba, que incluyen la búsqueda de testigos y el relevamiento de las cámaras de seguridad del diario y de otros edificios de la zona.

“Estamos esperando que se investigue el hecho; no es serio con respecto a lo que pasó, pero sí es muy serio con respecto a lo que significa”, aseguró Ricardo Roa, editor general de Clarín, en un reportaje concedido a Luis Novaresio en radio La Red.

“Hubo un atentado a la noche, tiraron las bombas y se fueron. No hubo daños importantes. Lo que hay es una preocupación porque aparece un grupo de no sabemos quiénes haciendo algo que está en el corazón de la intolerancia, de no aceptar el papel de los periodistas ”, agregó el periodista.

“No hubo panfletos, no sabemos quiénes son. Tiene el aroma a esos grupitos anarcos que andan por la vida haciendo cosas parecidas. Si uno mira hacia atrás, ha habido este tipo de cosas en algunas reparticiones. Es un grupo minoritario, que no se ha identificado, y no sé con quién tiene que ver”, finalizó.