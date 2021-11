Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 9 de noviembre en Argentina

El dólar blue en Argentina para hoy, martes 9 de noviembre, cotiza a US$ 196,00 para la compra y US$ 199,00 para la venta tras una semana de mucha volatilidad. La brecha entre el blue y el dólar oficial es de 88%. Como en los últimos días, la moneda ha tenido un alza en promedio. El Gobierno de Alberto Fernández fue consultado y desde la Casa Rosada rechazaron cualquier opción de devaluación.

El secretario de Finanzas de Argentina, Rafael Brigo, dijo el último viernes 5 que las negociaciones del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por unos 43.000 millones de dólares avanzan “paso a paso” con el objetivo de lograr un acuerdo que deje al país sudamericano en una “mejor situación”.

“Es un proceso que avanza paso a paso”, manifestó el funcionario en la apertura de la 42 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Argentina negocia desde el último año con el organismo una refinanciación de las deudas originadas a partir del acuerdo de auxilio financiero firmado en 2018.

En tanto, el Banco Central de Argentina dispuso que, hasta finales de este mes, los bancos que operan en el país no alteren su actual nivel de tenencias de dólares en momentos en que la cotización de la moneda estadounidense ha tocado nuevos máximos ante la creciente demanda.

La medida fue adoptada por el directorio del Banco Central, que en un breve comunicado anunció su resolución.

“Las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor”, dijo la autoridad monetaria en su comunicado.

En los últimos 20 días, el llamado dólar blue dio un salto de 15 pesos, incrementando la brecha con el tipo oficial de cambio hasta 99,2%, lo que presiona sobre la inflación.

Así cotiza el dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a US$ 99,25 para la compra y US$ 105,25 para la venta el 9 de noviembre, según el Banco de la Nación de Argentina. Su valor no ha tenido mucha variación en lo que va de la semana.

El dólar oficial es el que se liquida, según la cotización del Gobierno argentino. Está exento del 30% de recargo relacionado con el impuesto PAIS, implementado en diciembre del 2019 por cinco periodos fiscales.

Precio del dólar turista para hoy

El dólar turista no es una cotización establecida, sino que deriva de la tasación del dólar oficial junto con los impuestos añadidos (30% del impuesto PAIS + 35% de recargo).

De esa manera, el dólar turista para hoy, martes 9 de noviembre, alcanzó la cifra de US$ 173,66 para la venta.

Dólar contado con liqui o dólar fuga

Surge del valor del dólar que empresas y compradores mayoristas están dispuestos a pagar a través del “contado con liquidación”. En esta operación se compran acciones de empresas argentinas o títulos públicos que cotizan en la Bolsa de Nueva York en pesos y se vende en ese mercado. Así, obtienen billetes libres de las restricciones oficiales a un precio mucho más elevado que la cotización oficial.

¿Por qué se llama dólar blue?

El dólar blue es el monto paralelo que suele tener un valor más alto que el oficial. Una explicación sobre su denominación indica que se llama así porque en inglés (blue), además de nombrar al color azul, remite a algo oscuro.

Otra teoría lo vincula con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como blue chips. También lo relacionan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

¿Dónde comprar el dólar blue?

La cotización del dólar blue para la compra y venta surge de los precios de oferta y demanda de compradores y vendedores, quienes operan en el mercado negro a través de las casas de cambio no autorizadas por el Banco Central.

Por ejemplo, cuando se desea realizar una compra de dólar blue se concurre o se contacta a una ‘cueva’ y se pide el precio o la cotización. Actualmente, algunas cuevas o arbolitos (como se conoce a las personas que venden dólar blue en la calle Florida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) operan por celular y por WhatsApp.

¿Qué es hacer ‘dólar puré’?

En Argentina, el dólar puré o hacer puré es la transacción que resulta de comprar dólares ahorro, que permite el cupo mensual en el mercado formal (en este caso US$ 200 por mes y por persona), o dólares MEP o Bolsa. A su vez, son vendidos en el mercado del dólar blue a través de los arbolitos y las cuevas de la city.