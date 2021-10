Dólar blue HOY: cuál es el precio para este lunes 11 de octubre en Argentina

El dólar blue HOY, lunes 11 de octubre de 2021, cotiza a US$ 180,50 para la compra y US$ 184,50 para la venta , lo que lo sitúa en 76% por encima del precio oficial. Sin embargo, continúa cerca de su precio más alto del año (US$ 187,5), el cual fue registrado el último miércoles, según comunicó el Banco de la Nación de Argentina.

El valor del dólar blue es, por lo general, mayor a la cotización del dólar oficial y la brecha suele ampliarse a medida que aumenta el control de cambios.

El martes 5 de octubre, el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), estableció dos medidas para endurecer la operatoria de dólares y limitar el pago anticipado de importaciones durante un mes. Dichas operaciones tienen como objetico acotar el drenaje de divisas de las arcas de la autoridad monetaria, que se acentuó a la estacionalidad y polarización electoral, reporta el Ambito.

La cotización del dólar informal se da en un momento en el que el presidente Alberto Fernández busca recuperar la confianza y liderazgo dentro de su partido y en su nación. A pesar de ello, varios integrantes de su grupo político, el Frente de Todos, son pesimistas respecto a las posibilidades de remontar el resultado de las PASO.

Fernández participó, el martes 5 de octubre, en el cierre de la Convención Anual 2021 de la Cámara Argentina de la Construcción, donde manifestó que busca recuperar “el diálogo y el consenso” en el país luego de las consecuencias producidas por la pandemia de la COVID-19.

“Ahora que la pandemia ha pasado se volvió a instalar algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre: la confrontación. Que era algo que yo hablaba, de recuperar el diálogo. La pandemia nos volvió a poner en veredas diferentes. Tanto dolor y pena tenía que servir para pensar al mundo de otro modo y poder ver cómo construimos ese mundo hacia adelante”, expresó el mandatario durante su participación en el evento.

Precio del dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a US$ 98,25 para la compra y US$ 104,25 para la venta para este 11 de octubre, según el Banco de la Nación de Argentina. Su valor no ha tenido mucha variación en lo que va de la semana.

Este no se encuentra disponible para compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se comercializa a través de ‘cuevas’ o en los tradicionales ‘arbolitos’ en las principales calles del microcentro.

El dólar oficial es el que se liquida según la cotización del Gobierno argentino. Está exento del 30% de recargo relacionado con el Impuesto PAIS, implementado en diciembre del 2019 por cinco periodos fiscales.

Precio del Dólar Turista

El Dólar Turista no es una cotización establecida, sino que deriva de la tasación del dólar oficial junto con los impuestos añadidos (30% del Impuesto PAIS + 35% de recargo).

De esa manera, el Dólar Turista para hoy, lunes 11 de octubre, alcanzó la cifra de US$ 127,73 para la compra y US$ 135,53 para la venta.

¿Por qué se llama dólar blue?

El dólar blue es el que suele tener un valor más alto que el oficial. Una explicación sobre su denominación indica que se llama así porque en inglés (blue), además de nombrar al color azul, remite a algo oscuro.

Otra teoría lo vincula con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como blue chips. También lo relacionan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.