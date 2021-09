Este domingo 12 de septiembre se realizan las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021 en todo el territorio de Argentina. En ellas, la ciudadanía del país austral definirá quiénes serán los candidatos que se presentarán a las elecciones generales de noviembre, donde se renovarán escaños en las cámaras de diputados y senadores.

Estas elecciones, programadas para el 8 de agosto, fueron trasladadas a esta fecha por la pandemia del coronavirus, y se realizan bajo un estricto protocolo que incluye distanciamiento social y mayor cantidad de centros de votación. El Frente de Todos, de carácter oficialista, y Juntos por el Cambio, de oposición, son las dos mayores coaliciones que compiten en unos comicios calificados como un ‘examen’ que permitirá medir el respaldo popular del Gobierno del peronista Alberto Fernández.

En Vivo: Elecciones primarias en Argentina 2021 13:34 El horario de cierre de mesas en CABA seguiría siendo las 6.00 p. m. De acuerdo con la jueza federal María Romilda Servini, las personas que sigan en la fila después de las 18.00 horas (hora argentina) recibirán un número para sufragar. "Si se quedara mucha gente podría ser que se prorrogue alguna hora", sostuvo. Por ahora, no podrían votar quienes lleguen después del horario señalado. 13:02 Cámara Nacional Electoral: ya votó el 36% del padrón El organismo electoral informó que un 36% del total de electores ya había acudido a sufragar hasta el mediodía. La jornada inició con algunas demoras debido a la falta de autoridades de mesa.

¿Qué autoridades se eligen hoy en Argentina?

En las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre, la población definirá con su voto quiénes serán los candidatos que competirán en las elecciones generales de noviembre, donde se renovarán 127 de los 257 diputados nacionales, además de 24 de 72 senadores nacionales en ocho provincias.

Cada agrupación política puede presentar más de una lista de postulantes para que el voto popular defina sus elecciones internas; o bien una sola lista de unidad con el objetivo de pasar la valla del 1,5% de votos para formar parte de los comicios de noviembre.

¿Cuándo inicia y termina la Veda Electoral 2021?

La veda electoral inició este viernes 10 de septiembre a las 8.00 a. m. (hora argentina) con la prohibición de los actos proselitistas y la difusión de avisos de campaña en los medios de comunicación. Desde el sábado 11, también se prohíbe la publicación y difusión de encuestas de intención de voto en los medios, y durante el domingo 12 queda vedada la venta de bebidas alcohólicas y la realización de espectáculos públicos al aire libre o en recintos cerrados y los eventos teatrales y deportivos.

Las prohibiciones mencionadas se mantendrán hasta tres horas después del cierre de los centros de votación, programado para las 6.00 p. m. (hora argentina) del domingo 12.

Las prohibiciones de la veda electoral se mantendrán hasta tres horas después de cerrados los centros de votación. Foto: AFP

¿Dónde encuentro el padrón electoral 2021?

El padrón definitivo, que te permitirá conocer el lugar de votación que te corresponde, está disponible en la página web oficial habilitada por la Cámara Nacional Electoral (CNE): padron.gob.ar.

¿Dónde voto desde el exterior?

Los argentinos residentes en el exterior no votan en las elecciones PASO del 12 de septiembre, pero sí podrán hacerlo en los comicios generales de noviembre. Para esa ocasión, estarán habilitados quienes hayan actualizado su domicilio en el exterior en su DNI antes del 18 de mayo y figuren en el padrón; de no haber seguido el primer paso, deberás justificar tu no emisión de voto.

Averigua dónde votar por nombre y apellido aquí

Para saber dónde debes acudir a emitir tu voto en las PASO 2021, debes entrar a este ENLACE y seguir los siguientes pasos:

Introduce el número de DNI

Selecciona el género

Elige el distrito

Valida el código que ofrece la página.

Así es la plataforma del padrón electoral de la Cámara Nacional Electoral. Foto: captura CNE

Últimas noticias de Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró que las elecciones primarias legislativas de este domingo, las primeras que afronta desde que llegó al Gobierno, se realicen con “tranquilidad” y “en orden”. “Es un día lindo porque, cada vez que en Argentina se vota, hacemos un poco más fuerte la democracia y para mí eso es muy importante”, dijo el mandatario tras emitir su voto en la Universidad Católica Argentina, en el barrio capitalino de Puerto Madero.

Los comicios, que se celebran con un inédito protocolo sanitario debido a la pandemia de la COVID-19, son las primeras que afronta el peronista Fernández desde su llegada al Ejecutivo, a finales de 2019, y representan un examen para su gestión de Gobierno, marcada por la crisis sanitaria y una difícil situación económica.

Con información de EFE