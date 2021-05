Himno de Argentina fue entonado en versión feminista y con mensaje por la pandemia

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo el último 25 de este mes, el Himno Nacional de Argentina se escuchó en una versión modificada.

La protagonista de este cambio fue la cantante y compositora de la provincia de Rosario, Evelin Sanzo. En su interpretación, la artista incluyo a las mujeres y manifestó que la razón es por la aprobación de la interrupción legal del embarazo a fines de 2020 en su país.

El acto oficial se llevó a cabo en Santa Fe, donde participó el gobernador de dicha región, Omar Peroti. En el evento se realizó el izamiento de la bandera mientras Sanzo entonaba las estrofas sagradas de la patria.

“Y las libres del mundo responden”, cantó durante la gala pública, y cerró: “Juremos con gloria vivir”.

La conmemoración fue compartida desde las redes sociales por el Ministerio de Cultura de Santa Fe con un video adicional. La artista remarcó que “más que nunca quería decir las libres”, a ello se sumó el término “vivir” en vez de “morir”, como solidaridad en medio de la crisis sanitaria.

“Estamos en medio de una pandemia. Todos tenemos algo muy familiar, amistades, conocidos que nos llevó este virus. Entonces, en este momento, en una fase uno, además como trabajadora de la cultura pudiendo ir a un espacio con todos los protocolos a grabar, tenía que decir vivir”, sostuvo Sanzo al medio local Periódicas.

Los arreglos de la canción lo hizo con el pianista Pablo Juárez. El clip fue dirigido por el cineasta Héctor Molina y grabado en el Galpón 16 con el río Paraná de fondo.

“Me quedo muy tranquila en que hice lo que tenía que hacer. No hice más que hacer lo que siempre hago en todos los lugares que me toca ocupar. Entiendo que es un lugar de privilegio el poder cantar el himno en un acto oficial. Entonces, al menos acá en Rosario o en los lugares en los que puedo transitar siempre trato de tener una práctica artística feminista”, recalcó la defensora de los derechos por la igualdad.

En otro momento, en una entrevista radial para REC y frente a la polémica desatada, dio una referencia a la innovación de los años 90: “Charly (García) también cambió la melodía y no le dijeron nada. No es que me estoy comparando con Charly, pero es una licencia poética”.

Cabe precisar que durante el siglo XX se estableció que la letra del himno argentino solo contendría la primera estrofa de la letra original, la última cuarteta de la novena estrofa y el coro final. Así, la letra que se enaltece en la actualidad responde a la última actualización, ocurrida en 1944.