Este 2021, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina.

El objetivo es brindar apoyos económicos a jóvenes de bajos ingresos para que puedan desarrollar una carrera universitaria o una tecnicatura “en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país”, según informó el ministerio en la plataforma oficial.

Dichas carreras estratégicas están comprendidas en las siguientes áreas: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Gas, Logística y Transporte, Minería y Petróleo. A continuación, te explicamos quiénes pueden inscribirse en las Becas Manuel Belgrano, cómo hacerlo y cuál es el monto a recibir.

Requisitos para postular a Becas Manuel Belgrano

Al momento de la adjudicación, los y las postulantes deben tener ingresos del hogar menores a tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Si viven con sus familias, las mismas condiciones se aplican al grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente). Se reconoce como grupo familiar autónomo a los/as jóvenes con hijos/as. A partir del 1 de marzo de 2021, el monto del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) es de 21.600 pesos.

Las becas son incompatibles con otros beneficios similares que ofrece el Estado nacional.

¿Quiénes pueden inscribirse a Becas Manuel Belgrano?

Las siguientes personas pueden postular a las Becas Manuel Belgrano:

Argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Estudiantes regulares de universidades nacionales y provinciales de gestión pública que ingresen en el primer semestre del año 2021 o que estén cursando al momento de la inscripción alguna de las carreras universitarias de grado o pregrado definidas por el programa.

Estudiantes ingresantes entre 18 y 30 años de edad y estudiantes cursantes hasta 35 años de edad.

Postulantes con alguna discapacidad o de pueblos originarios sin límites de edad.

¿Puedo inscribirme si ya lo hice en Becas Progresar?

Podrás inscribirte si te has anotado en las Becas Progresar 2021 y aún no se sabe el resultado. No obstante, si ambas son aprobadas, debes optar por una de ellas dado que son incompatibles. Tampoco es posible combinar este beneficio con las becas de la universidad /CIN/ u otras ayudas similares.

¿La beca es compatible con el IFE o la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

Sí. Podrás inscribirte a las Becas Manuel Belgrano en caso seas beneficiario/a del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o percibas la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Cómo se calculan los tres salarios mínimos vitales y móviles?

Para calcular los tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), debes sumar los siguientes montos:

Remuneraciones brutas de los trabajadores/as en relación de dependencia registrados

Asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras

El plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario

Rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas

Haberes de jubilación y pensión, al monto de la presentación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas o no contributivas, de cualquier índole.

La consulta del ingreso familiar está disponible en la sección Mi Anses de la página oficial anses.gob.ar.

¿Cuál es el monto de la beca y cuánto dura?

El monto mensual de la beca es igual al de la remuneración neta de dos ayudantías de segunda simples ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente . En la actualidad, el valor de una ayudantía es de 10.265,89 pesos, por lo que el pago de cada mes de la beca sería un poco superior a los 20.500 pesos.

La duración de esta es de 12 meses y ofrece la posibilidad de renovarla cada año hasta un máximo de 3 años para las carreras de pregrado y de 5 para las de grado.

Inscripción a las Becas Manuel Belgrano

De cumplir con los requisitos para postular a las Becas Manuel Belgrano, debes generar un usuario en el siguiente enlace y llenar el formulario. Asegúrate de recordar el usuario y el correo electrónico con el que te registraste. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril.

La información que pongas en el formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo cual debes prestar mucha atención al momento de completarlo, pues no podrás modificarlo una vez hayas terminado. La falsedad de los datos consignados hará imposible la inscripción a la beca.

Podrás ver el resultado con la aprobación o no de la beca desde el 15 de mayo en la plataforma oficial del programa.

Plataforma de las Becas Manuel Belgrano. Foto: captura de educacion.gob.ar

¿Cuáles son las carreras que entran en esta convocatoria?

Las carreras que entran en la convocatoria son aquellas consideradas estratégicas según los objetivos del programa y deben llevarse en universidades o institutos de gestión estatal. Estas incluyen:

Ingeniería en sistemas

Ingeniería en informática

Ingeniería mecánica

Ingeniería en petróleo

Ingeniería industrial

Ingeniería agrónoma

Ingeniería química

Ingeniería aeronáutica

Analista en sistema

Geología

Profesorado de computación

Tecnicatura universitaria en programación

Licenciatura en control de procesos industriales

Licenciatura en gestión ambiental

Licenciatura en tecnología de alimentos.

La lista completa de carreras consideradas estratégicas, con sus respectivas universidades o instituciones, está disponible en el siguiente enlace oficial.