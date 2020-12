Aborto legal en Argentina: Senado aprueba ley que reconoce este derecho a mujeres

Con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención, el Senado de Argentina decidió finalmente aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite a las mujeres acceder a un aborto libre, gratuito y seguro hasta la semana 14 de gestación.

En una maratónica sesión que culminó la madrugada de este miércoles 30, el Parlamento argentino aprobó el proyecto que además permite la objeción de conciencia a los médicos y profesionales de la salud que se nieguen a practicar el aborto.

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo deberá ahora ser enviado al despacho del presidente Alberto Fernández para su próxima promulgación.

De esta forma, queda en el pasado la ley que permanecía vigente desde 1921, que consideraba el aborto como un delito excepto en casos de violación o riesgo para la vida de la madre.

Argentina se suma a Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana francesa en legislación pro aborto en América Latina. En los demás países, como en Perú, las restricciones siguen siendo parciales o totales, y el tema continúa siendo un tabú en la sociedad.

En el 2018, el Senado de Argentina ya había presentado un proyecto similar que no pudo llegar a buen puerto debido a la presión de grupos religiosos y conservadores que buscaban perennizar la criminalización del aborto.

La cita en los exteriores de la sede del Parlamento fue masiva. Miles de mujeres con pañuelos verdes alentaron desde mucho antes que se iniciara la sesión plenaria a la espera de la ansiada aprobación del proyecto y en memoria de todas las mujeres fallecidas por un aborto clandestino.

“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, manifestó la senadora Silvia Sapag en uno de los discursos más emotivos de la noche.

Sin embargo, se espera una férrea oposición por parte de los grupos pro-vida al interior del Legislativo y desde el fuero civil, que advirtieron con la presentación de recursos de inconstitucionalidad antes del inicio de la histórica jornada de este miércoles 30 de diciembre.

“Si hoy este proyecto se convierte en ley, será un juez de la nación argentina el que termine resolviendo porque vamos a plantear la inconstitucionalidad”, anticipó Silvia Elías de Pérez, senadora de Juntos por el Cambio.