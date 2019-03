Así padecen los venezolanos durante nueva jornada de apagón masivo [FOTOS]

Una vez más Venezuela se hunde en la oscuridad. Nuevos cortes en el suministro eléctrico atemorizan a los venezolanos, quienes antes ya fueron testigos de cómo la ausencia de energía apagó las vidas de sus compatriotas. A pesar de ello, Nicolás Maduro se aferra al poder generando amplio rechazo, incluso de quienes antes sumaban las filas del chavismo.

Caracas en la penumbra otra vez, desde el lunes, apenas 20 días después del masivo apagón que mantuvo a Venezuela paralizada y que, además, la dejó sin servicio de agua por una semana.

Aunque unas horas después de la oscuridad, el servicio se restableció, desde este último lunes, poseer o no energía eléctrica se ha convertido en la duda constante de las familias venezolanas, otra vez.

Mientras tanto, durante el tercer día de apagón, Venezuela se halla quieta otra vez, puesto que Nicolás Maduro anunció la suspensión de actividades laborales y estudiantiles por 24 horas más.

El servicio sigue intermitente en Caracas y otras regiones, tras una nueva falla registrada en la madrugada del miércoles que -según un comunicado del gobierno socialista- afectó la recuperación de 85% del servicio lograda hasta la noche del martes.

Ante la imposibilidad de estabilizar el suministro, el gobierno decidió "suspender las actividades laborales y educativas mañana jueves", anunció en Twitter el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

El funcionario insistió en las acusaciones sobre un "grave ataque terrorista" al sistema eléctrico, por el cual culpa a Estados Unidos y la oposición.

Según la versión oficial, la caída de este miércoles fue "producto de la inestabilidad derivada" de nuevos ataques a la hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la electricidad del país.

El gobierno no ha dado estimados de cuándo se normalizará la situación.

Venezuela se debate entre el caos y la oscuridad

El caos, en tanto, continúa por la suspensión del bombeo de agua, la parálisis del transporte -incluido el metro de Caracas- y la afectación parcial de las comunicaciones y la banca electrónica, vital por la escasez de efectivo que genera la hiperinflación.

Ante ello, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, convocó para el sábado a una protesta nacional.

"Cada vez que a usted le falte la luz, el agua, el gas, el transporte, no es momento de acostumbrarse, es momento de exigir nuestros derechos", afirmó Guaidó.

El desespero es palpable. "Sales y no sabes ni siquiera si llegas a tu casa, si consigues para comer, y ahora la luz y el agua, nada, estamos viviendo lo más desagradable que se ha podido vivir en Venezuela", se lamentó Mildred Tejeras, ama de casa de 48 años.

El país de 30 millones de habitantes volvió a quedar a oscuras el lunes, casi 20 días después de sufrir el peor apagón de su historia que paralizó el país durante una semana.

"La mercancía se daña, no hay agua, el transporte casi no funciona, no hay comunicación, yo no sé lo que pasa con mi familia, la inseguridad se agrava", señaló Néstor Carreño, encargado de una pizzería que debió cerrar.

