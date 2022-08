Una gran noticia en el marco de la lucha por los derechos de las de las personas LGTBIQ+. Singapur derogará la sección 377 A del código penal, la cual castigaba con hasta dos años de cárcel a las parejas homosexuales. La noticia fue dada por el primer ministro Lee Hsien Loong. “Es lo correcto, y algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora ”, señaló en su discurso político.

Lee mencionó que esta decisión se basa en que el país asiático ha ido evolucionando con el pasar de los años: “ Nuestras costumbres han cambiado desde hace 15 años, ahora los homosexuales son más aceptados a nivel local, especialmente entre los jóvenes singapurenses ”

No obstante, no todo es positivo, debido a que Lee Hsien Loong afirmó que en Singapur no piensan aprobar una ley de matrimonio igualitario: “Aunque deroguemos la ley, defenderemos y protegeremos la institución del matrimonio, la cual solo reconoce los enlaces matrimoniales entre un hombre y una mujer ”, aclaró.

La justificación que se dio para esta decisión fue que la sociedad del país no termina de aceptar la homosexualidad y no desea cambios radicales en su estilo de vida: “La mayoría de los singapurenses no quieren que la derogación de la ley conlleve un cambio drástico en nuestras normas sociales”, acotó.

Celebración del orgullo homosexual en Singapur en julio de 2017. Foto: The New York Times.

Cabe señalar que, en 2007, el Parlamento de Singapur debatió por primera vez la posibilidad de despenalizar las relaciones homosexuales, no obstante, llegaron a la conclusión de no derogar la ley, pero tampoco hacerla cumplir. Sin embargo, los colectivos LGTBIQ del país consideraron esta medida como discriminatoria y siguieron luchando hasta conseguir su eliminación definitiva.

Aún hay 70 países que condenan a las personas LGTBIQ+

Según un gráfico elaborado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) a finales de 2020, todavía 70 países contienen legislaciones que condenan la homosexualidad. Sus sanciones van desde multas hasta la pena de muerte en algunos casos.