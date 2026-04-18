La legisladora estadounidense María Elvira Salazar planteó que Washington respaldará a la próxima administración peruana en un eventual intento por retomar el control del megapuerto de Chancay, actualmente en manos de capitales chinos. Durante una audiencia en el Congreso, calificó la infraestructura como un riesgo estratégico para la región y sostuvo: “El nuevo gobierno peruano, que será elegido el próximo junio, debe recuperar ese puerto, recuperarlo, y Estados Unidos los ayudará”.

La parlamentaria advirtió que la terminal presenta un potencial de “doble uso”, es decir, podría pasar de fines comerciales a funciones militares. Según indicó, esta condición abriría la puerta a la operación de submarinos, portaaviones y otras naves de guerra asiáticas desde territorio nacional, lo que —a su juicio— alteraría el equilibrio de seguridad en el hemisferio.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Advertencias por posible uso militar

Las preocupaciones también fueron expuestas por Michael Kozak, funcionario del Departamento de Estado, quien afirmó que autoridades locales quedaron “alarmadas” tras una decisión judicial que limita la supervisión estatal sobre el enclave. “Cuando descubrieron que los chinos estaban exentos de cualquier tipo de control regulatorio por parte del gobierno de Perú, fue bastante impactante”, declaró. El fallo favoreció a la empresa Cosco, al considerar que la obra fue financiada íntegramente con inversión privada, excluyéndola de la fiscalización de Ositrán.

Desde el organismo regulador, su presidenta, Verónica Zambrano, advirtió que la medida convertiría a la compañía en “la única empresa que presta servicios al público sin supervisión”. El Ejecutivo anunció que apelará la resolución, mientras que desde Washington se endureció el tono al señalar que el país podría quedarse “sin poder supervisar Chancay” y aludir a los inversionistas asiáticos como “depredadores”. En esa línea, la oficina hemisférica del Departamento de Estado remarcó: “El dinero chino barato cuesta soberanía”.

Impacto económico, respuesta de China y contexto político

Beijing rechazó estas acusaciones y aseguró que se trata de afirmaciones infundadas. El portavoz Lin Jian sostuvo que su gobierno “se opone firmemente y deplora enérgicamente la flagrante difusión de rumores y la difamación”, mientras que la empresa operadora insistió en que la infraestructura permanece bajo jurisdicción peruana y no compromete la soberanía.

El complejo portuario, valorizado en 1.300 millones de dólares y ubicado a 80 kilómetros de Lima, fue inaugurado en 2024 por el presidente Xi Jinping durante la cumbre APEC. Desde entonces, ha reducido los tiempos de envío hacia Asia a cerca de 23 días y recortado costos logísticos en más del 20%, movilizando más de 336.000 TEU en su primer año de operaciones.

El debate se produce en un escenario político marcado por la incertidumbre. Con más del 93% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori encabeza la votación, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan el pase a la segunda vuelta. La coyuntura se da tras la reciente destitución presidencial y en medio de un vínculo comercial creciente con China, destino de alrededor de un tercio de las exportaciones peruanas.