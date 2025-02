Bote con 21 personas, la mayoría migrantes de Venezuela, naufraga en Panamá

Una lancha con 19 migrantes venezolanos y colombianos y dos tripulantes panameños naufragó en el Caribe de Panamá cuando se dirigía a un puerto colombiano, aseguró este sábado la policía de fronteras a cargo de las tareas de rescate, que aún no emite un reporte de víctimas.

Los migrantes regresaban de México y otros países de Centroamérica por esa vía para esquivar la peligrosa selva del Darién, fronteriza Con Colombia, tras no poder entrar a Estados Unidos por las políticas de deportación del presidente Donald Trump.

La pequeña embarcación naufragó la noche del viernes en aguas caribeñas de la comarca indígena de Guna Yala, en el noreste de Panamá, "debido a fuertes oleajes causados por el mal tiempo", explicó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá.

Un colaborador de la AFP captó imágenes de la partida el viernes de varias lanchas del rudimentario muelle con decenas de migrantes a bordo.

"Qué más íbamos a hacer [que] regresarnos porque no podíamos seguir. Tenemos más de 15 días de estar en ese golpe, dando la vuelta desde México hasta acá y sacando plata de donde no hay" para regresar, dijo en el puerto de Cartí un migrante venezolano, que prefirió no identificarse.

El Senafront aseguró que "en coordinación con la comunidad, continúan las labores de búsqueda y rescate para ubicar a todas las personas y determinar su estado".

Hasta la tarde del sábado, las autoridades no habían reportado víctimas fatales ni heridos.

Tras la llegada de Trump al poder el pasado 20 de enero, cientos de migrantes sudamericanos han emprendido el camino de retorno pasando por albergues en varios países, en tramos a pie, en buses o en lanchas.