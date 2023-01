El papa Francisco I pide fin de la violencia y diálogo en el Perú: “No más muertes”

El papa Francisco pidió ayer públicamente el cese de la violencia en el Perú, tras semanas de protestas por la crisis política y invocó a las autoridades a emprender “la vía del diálogo” en pleno respeto de los derechos humanos.

“Me uno a los obispos peruanos al decir: no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes”, expresó el sumo pontífice tras el rezo del habitual Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

Como se sabe, las protestas han sacudido el Perú desde diciembre de 2022 para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y ya han generado más de 50 muertes en el país. La dura situación ha despertado preocupación en el mundo.

El papa Francisco, ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, entre estos algunos peruanos en Roma, pidió rezar “por que cesen los actos de violencia” en nuestro país, el cual visitó en un viaje apostólico en enero de 2018.

“La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de derechos humanos y del Estado de derecho”, instó.

Como respuesta, mediante sus redes sociales, el Gobierno de Boluarte agradeció la mención del papa y aseguró que busca el “diálogo entre hermanos” y el “cese de todos los actos de violencia”, pese a los cuestionamientos por la represión y la reciente incursión policial en Universidad Nacional Mayor de San Marcos con detenciones a manifestantes que han llegado desde las regiones para movilizarse en Lima.