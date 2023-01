Mujer descubre que nació con ‘2 vaginas’ tras experimentar años de dolor en la intimidad

Tras sufrir dolores insoportables en su parte íntima cuando mantenía relaciones sexuales, una mujer de Queensland, en Australia, descubrió que nació con ‘2 vaginas’. Durante 9 años, Scarlett Rose pensó que “el sexo debía doler” y soportó los diagnósticos erróneos de los médicos, quienes le decían que todo estaba “en su cabeza”, lo que la dejó sintiéndose “como un extraterrestre”.

Pero, cuando la madre se sometió a una cirugía durante su embarazo, los médicos descubrieron que su vagina en realidad estaba dividida en dos. “Cuando descubrí que tenía dos vaginas, me sentí aliviada porque me tomó años descubrir que estaba mal”, contó Rose a North News & Pictures.

¿Cuál era la malformación que afectaba a Scarlett?

Según los informes médicos, Rose tenía lo que se llama tabique vaginal transverso, una malformación congénita por la que una pared de tejido separa la vagina en dos. Aproximadamente, una de cada 30.000 mujeres tiene la afección, según los investigadores.

Hay dos tipos de tabique vaginal: el tabique vaginal transverso (TVS), que corre horizontalmente, y el tabique vaginal longitudinal (LVS), que corre verticalmente. Su causa es desconocida.

Rose recordó haberse sometido a cirugía laparoscópica, pruebas de Papanicolau, ultrasonidos y tratamientos para la candidiasis bucal, la vaginosis bacteriana y el vaginismo, en el transcurso de tres años antes de su diagnóstico.

Rose no se dio cuenta de que había un problema hasta que su esposo, Jamie, expresó su preocupación. Foto: North News & Pictures Ltd

“Desarrollé una ansiedad severa debido a eso. Me dijeron que estaba en mi cabeza”, admitió. “Sabía que estaba experimentando dolor físico, y, cuando te dicen que no hay problema o que la gente no te cree, es muy difícil. Estaba tan avergonzada”, contó.

Rose dijo que no se dio cuenta de que había un problema hasta que su esposo, Jamie, de 33 años, le dijo que su dolor no parecía normal. Trató de ayudarla a encontrar respuestas.

“Tener sexo fue increíblemente doloroso. Las relaciones sexuales no son solo por placer. Es una forma de vincularse en las relaciones”, dijo Rose. “Mi esposo fue muy solidario y comprensivo, y se aseguró de que yo estuviera bien”, añadió.

Rose quedó embarazada de su hijo, Hunter, ahora de 8 años, en 2014, lo que describió como “increíblemente doloroso”. Sin embargo, según los informes, los médicos le dijeron que dar a luz a un bebé en realidad podría ayudar con el dolor.

Rose dijo que, cuando tenía 21 semanas de embarazo, la llevaron de urgencia al hospital para la cirugía de cuello uterino que conduciría al descubrimiento de sus dos vaginas. Según los informes, los médicos retiraron el tabique, con lo cual dejaron solo una vagina.

Si los médicos no hubieran visto el tabique, según Rose, podría haber tenido una hemorragia durante el parto, lo cual arriesgaría la vida de ella y de su hijo.

Según los informes, Rose tenía lo que se llama tabique vaginal transverso; es decir, una pared de tejido separaba su vagina en dos. Foto: North News & Pictures Ltd

“Después de dar a luz, tuve que hacerme una prueba de frotis a las seis semanas después del parto. Estaba aterrorizada porque, por lo general, eran increíblemente dolorosos, pero después de la cirugía estaba completamente bien”, sostuvo Rose.

“Ahora el sexo no es doloroso y puedo llevar una vida normal”, añadió. “También quiero que otras mujeres sepan que no están solas en esto”, finalizó.