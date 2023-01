Mujer alumbró 13 bebés como vientre de alquiler y por error entregó uno gestado con su propio esposo

Carole Horlock, una británica de ahora 55 años, nunca imaginó que entre los 13 bebés que alumbró en su labor como vientre de alquiler entregaría a un menor que era un hijo que gestó con su propio esposo. Se trataba del primero que tendrían como pareja.

Horlock, quien también posee el récord a mayor número de gestaciones subrogadas, ha luchado junto con su esposo por tener contacto con su hijo , a quien alumbró en junio de 2004. La mujer pensó que ese embarazo había sido resultado de una nueva exitosa inseminación creada a partir de su óvulo y el esperma del marido de otra mujer. Estos últimos acudieron a ella para convertirse en padres.

Carole Horlock con el bebé del que no supo hasta más tarde que era de su esposo. Foto: Daily Mail

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, seis semanas después de dar a luz, el supuesto progenitor del menor se comunicó con la agencia de subrogación para quejarse de que dos pruebas de ADN realizadas al bebé indicaron que él no era suyo. “Fue una situación terrible para todos. Recuerdo haberle dicho repetidamente a la agencia de subrogación: ¿Lo quieren?”, señaló Horlock a The Mirror.

Carole y su esposo, Paul, no habían tenido hijos juntos, aunque ambos sí los procrearon con relaciones anteriores. Por ello, la noticia los impactó fuertemente. “Como madre sustituta, estás teniendo un bebé para otra persona: no generas un vínculo, no te preparas para que sea tu hijo. Durante nueve meses te distancias mentalmente de la criatura”, confesó ella.

"Como madre sustituta, no generas un vínculo, no te preparas para que sea tu hijo", señala Carole Horlock. Foto: PRESS PEOPLE

En búsqueda de la adopción

Tras enterarse de la noticia, Carole y Paul tomaron la decisión de adoptar al bebé si es que no lo aceptaban. Sin embargo, quedaron destruidos cuando la otra pareja decidió cortar todo vínculo con ellos. “No dejo de pensar en él”, confiesa ahora.

Resignados, se replantearon la decisión de seguir luchando por su hijo y esperan algún día encontrarse con él. “La diferencia (con otros embarazos) era que este niño también era de Paul. Ni un solo día dejamos de pensar en él. Vivimos con la esperanza de que esté pendiente de nosotros. Cuando los bebés son adoptados, puedes registrar un interés y dejar una carta para que, una vez que cumplan 18, ellos sepan quién eres y si quieres contactarte” manifestó.

Carole Horlock se convirtió por primera vez en madre sustituta a los 27 años. Foto: The Mirror

Horlock indica que suele mantener contacto con todos sus hijos subrogados, pero no ha podido hacerlo con el que tuvo con su esposo. Admite que solo a través de las redes sociales ha buscado saber cómo se encuentra, y cuenta que ha hallado una foto de él de unos 6 o 7 años en el perfil de su otra madre. “Es una curiosidad natural si has creado un ser humano. No me pude contener”, señaló.

Su historia como madre por subrogación

Carole Horlock declaró al diario británico The Mirror que su labor como vientre de alquiler la hace sentirse orgullosa, ya que ha logrado tener 13 bebés que son amados por sus familias. Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil. “La subrogación me ha traído a mí y a las familias a las que ayudé una alegría inconmensurable, pero también me llevó a los momentos más oscuros de mi vida”.

De acuerdo a ella, cuando las cosas salieron mal, experimentó “angustia, una montaña rusa de emociones y un sabor devastador”.