Pastor evangélico enfurece y bota a sus feligreses de iglesia por no recibir el diezmo

Un pastor de una iglesia cristiana se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que se volviera viral un video en el que arremete en contra de los asistentes de su iglesia por no dar el diezmo. Tanta fue su molestia que decidió botarlos del recinto. “Que se vayan todos” , empezó a vitorear el religioso mientras los feligreses no podían creer lo que estaban escuchando.

“Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene la autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor”, agregó el enfurecido hombre tras percatarse que algunos de sus fieles seguidores no habían aportado el famoso diezmo.

Mira el video:

El diezmo es una donación o aporte económico solicitado por la iglesia evangélica a cada uno de sus feligreses. Dicho monto corresponde al 10% de las ganancias obtenidas por el trabajador y ha sido un punto de discusión durante años dentro de la sociedad.

La persona que estaba grabando el video comenzó a gritar “nos vamos todos” dando a entender que no pueden sacar de la iglesia a una persona creyente sólo por no aportar el diezmo. Finalmente, los asistentes decidieron retirarse del recinto, y el pastor les respondió: “Que se vayan”.

Se dice que, en caso de que los seguidores de Cristo no aporten el diezmo, el Señor retendrá las bendiciones. A pocas horas de su publicación, el video viral ya cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones en TikTok, además de cientos de comentarios.

“Yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia, por eso no voy a ninguna”; “Se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque en una iglesia no se corre así. La iglesia tiene la autoridad de sacar a ese pastor”; “Yo y mi esposa somos pastores, solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, porque tampoco diezmar y ofrendar es obligación”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.