El calvario de Tillie Adams, la niña de 12 años que padece ‘COVID largo’ desde hace 2 años

Tillie Adams es una niña británica que a sus cortos 12 años está viviendo un completo drama tras contagiarse de la COVID-19 desde diciembre de 2020. Una afección que le ha ocasionado diversos problemas de salud, como tener que alimentarse por sonda durante dos años. Sus “síntomas parecidos a los del resfriado” se convirtieron rápidamente en algo más grave.

La pequeña empezó a experimentar fuertes dolores en el estómago, diarreas, cefaleas y cansancio constante y por ello, permaneció dos semanas en el hospital. Desde ese entonces, Tillie ha tenido que ser alimentada a través de una sonda. Sus síntomas siguen siendo enormemente debilitantes, lo que la hace sentir enferma y le causa un dolor intenso.

“Quiero volver a la normalidad”

La niña contó a The Mirror que se siente triste porque “quiero ser más como mi yo normal. Quiero quitarme el tubo, quiero volver a la normalidad”. Asimismo, sostiene que padecer COVID-19 prolongado “es difícil para mí porque no pensé que iba a durar tanto, pensé que solo sería un par de meses. A veces creo que estoy mejorando, pero luego me enfermo y me hace retroceder”, agregó.

Tillie Adams, de 12 años, dio positivo por COVID-19 a fines de 2020. Foto: captura/Daily Mail

Por más que pase el tiempo, el pronóstico de la pequeña no es del todo certero, ya que los médicos no le brindan una fecha exacta de recuperación. Kelly, la madre de Tillie, contó que “se suponía que solo tendría el tubo durante 6 semanas inicialmente. Solo pienso ‘¿vamos a volver a ser como antes?’”.

“Los médicos todavía no tienen ninguna respuesta sobre cuándo mejorará mi hija. También están aprendiendo” , sostuvo.

No ha podido regresar al colegio

La COVID-19 ha provocado que Tillie no pueda asistir al colegio con normalidad, por lo que acude presencialmente 3 días a la semana, mientras que los martes y jueves tiene clases en su hogar. “Veo mucho a mis amigos, quiero estar haciendo lo que ellos están haciendo, pero es demasiado para mí”, comentó la pequeña.

“Es muy difícil para ella darse cuenta de que incluso si está teniendo un buen día, no tiene sentido hacer mucho y luego sufrir mañana. Le tomó un tiempo darse cuenta de que necesita un equilibrio saludable”, finalizó la progenitora de la niña.

¿Qué es ‘covid persistente’?

Aunque la gran mayoría de pacientes COVID-19 culminan sus síntomas tras superar la infección, en algunos las secuelas pueden prolongarse durante meses o más de un año. A esta condición se le conoce como ‘covid prolongado’ (o covid persistente según la OMS) y sus causas todavía representan una gran incógnita en la pandemia.

Ahora, una investigación publicada en la revista Cell, sugiere que existen cuatro factores claves que pueden vincularse con un mayor riesgo de ‘covid prolongado’. Estos son un nivel alto de carga viral durante la etapa de infección, la diabetes tipo 2 preexistente, el virus de Epstein-Barr (EBV)y un grupo específico de autoanticuerpos que neutralizan los interferones, una proteína del sistema inmune.

¿Qué síntomas genera la ‘covid persistente’?