Era rechazado por el tamaño de su miembro viril, pero ahora es un famoso actor porno

Andy Lee, un exgasfitero, se ha convertido en una de las estrellas porno más famosas de los últimos años, pero en algún momento de su vida fue rechazado por la misma razón por la que ahora es una celebridad: el tamaño de su pene. El hombre, famoso por el documental de Channel 4 llamado “My massive cook”, compartió detalles de cómo el gran tamaño de su órgano sexual le cambió la vida, en una entrevista para el podcast “I’ve got news for you”, de Andrew Bucklow.

Fue rechazado por algunas mujeres

El irlandés detalló que algunas mujeres se sentían desanimadas cuando veían su miembro viril y se alejaban. También contó que sus compañeros de escuela se asombraban cuando lo veían mientras se cambiaban luego de hacer deporte.

“(No me daba cuenta cuando) era un adolescente y mis amigos me dijeron en el gimnasio. Estábamos en los vestuarios de la escuela”, admitió. “Mi amigo me dijo: ‘¡Jesús!, no deberías ser tan grande’. Nunca me di cuenta porque tengo cuatro hermanos”.

El joven además afirmó que se sentía culpable cuando tenía relaciones sexuales porque sabía que el tamaño podría incomodar. Con el tiempo, Lee aprendió a usar juguetes sexuales y procuró que sea una experiencia agradable.

A Andy le cambió la vida mudarse de Australia a Londres en 2010. Un encuentro casual hizo que conociera a alguien de la industria porno. Esta persona lo invitó a participar en películas. Finalmente, ahora hace contenido en OnlyFans, plataforma en la que se convirtió en uno de los más famosos.