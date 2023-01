Este miércoles se conoció una tragedia ocurrida en Kiev, Ucrania. El ministro del Interior, Denys Monastyrsky; su primer viceministro, Yevhen Yenin; su secretario de Estado, Yurii Lubkovich, y otras 13 personas, entre ellos varios menores de edad, murieron cuando el helicóptero en el que viajaban los tres primeros cayó en una guardería ubicada al este de Kiev.

Según las autoridades, 9 personas fallecieron cuando el helicóptero cayó cerca del suburbio de Brovary y otras 7 perecieron en tierra, incluyendo a tres niños.

Monastyrsky era el miembro más destacado del presidente Volodímir Zelenski y es considerado la víctima mortal de más alto perfil en morir en Ucrania desde que empezó la guerra tras la invasión de Rusia en febrero de 2022 .

De acuerdo a las declaraciones del subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, Monastyrsky se dirigía a una “zona conflictiva” de la guerra cuando el helicóptero se estrelló.

PUEDES VER: Diputados brasileños piden un cese de represión por parte de las fuerzas del Estado en protestas en Perú

Hasta el momento, no se han definido las razones exactas del accidente. Pese a ello, algunos testigos creen que sería parte de la guerra. “Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad, no hay luces en los edificios”, declaró a la BBC un residente de la zona, identificado como Volodymyr.

Informes en Ucrania indican que a bordo del helicóptero también iban seis funcionarios del ministerio y tres tripulantes.