“Perú en 2023″: ilustración de medio francés sobre muertes en protestas se viraliza en las redes

La prensa internacional no ha sido ajena a lo 49 fallecidos que van dejando las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte; por ello, medios como The New York Times o The Guardian han resaltado el accionar de la Policía en las protestas iniciadas desde la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia del Perú.

Este ha sido el caso también de Libération, uno de los diarios más importantes de Francia, que ha publicado una reciente ilustración sobre la fuerte represión policial en Perú. En ella muestran un fuerte contingente de agentes de seguridad, mientras que otros golpean a manifestantes junto a una pila de cuerpos desangrados.

Ilustración de medio francés Libération, sobre manifestaciones en Perú. Foto: @libe/Twitter

“Su cordillera de policías”, “Su Machu Picchu de la represión” y “Su lago Titicaca desde el estado de emergencia”, son los mensajes que se ven en la viñeta de la diseñadora Corinne, artista quien también colabora con medios franceses como 28 minutos y el famoso semanario satírico Charlie Hebdo.

Este no ha sido el único espacio sobre la grave situación que viene pasando Perú que el medio ha dedicado, ya que también publicó un reportaje titulado “En Perú, campesinos en primera línea de protestas” .

El medio francés Libération publicó también un reportaje titulado “En Perú, campesinos en primera línea de protestas”. Foto: captura Libération

Como se recuerda, las manifestaciones iniciaron en Perú luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido de la presidencia por haber intentado un golpe de estado. Este hecho dio paso a que Dina Boluarte asumiera el cargo como mandataria.

Las movilizaciones sociales exigen que se convoque de inmediato unas elecciones generales, la instalación de una asamblea constituyente y que se haga justicia por las 49 personas que perdieron la vida en protestas.