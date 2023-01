Kevin Strickland: el hombre inocente que pasó 43 años preso y recibió US$1,6 millones de donaciones

Kevin Strickland tenía solo 18 años de edad cuando se le condenó a prisión. Se le acusaba de haber matado a tres personas. Fue sentenciado a cadena perpetua y tratado como un criminal. Sin embargo, era inocente. Tuvieron que pasar 43 años para que las autoridades se dieran cuenta que Strickland había sido víctima de las propias autoridades que imparten justicia en Estados Unidos.

Pero él no esperó sentado en una celda que se le declare inocente. Durante todos esos años, buscó de diferentes formas demostrar su inocencia. Antes de ingresar a la cárcel, Strickland tenía la meta de ingresar al Ejército y educar a su menor hija. Sin embargo, no pudo hacer ninguno de los dos debido a la condena que se le impuso.

¿Cuál es la historia de Kevin Strickland, el hombre inocente que estuvo 43 años en prisión?

La mañana del 26 de abril de 1978, Kevin Strickland se enteró por las noticias de un triple asesinato en Kansas City, Estados Unidos. Ese día, era la primera vez que cuidaba a solas a su menor hija, quien tenía tan solo seis semanas de nacido.

Aquella mañana, un grupo de policías llamó a su puerta. Para su sorpresa, le hicieron preguntas vinculadas al crimen de las tres personas que vio en los noticiero y se le acusó de ser el autor de la muerte de los ciudadanos estadounidenses Sherrie Black, John Walker y Larry Ingram. Se le condenó a cadena perpetua. Tenía solo 18 años de edad.

Kevin Strickland fue acusado injustamente de un triple homicidio cuando tenía 18 años. Foto: America's Black Holocaust Museum

Su etapa en prisión evitó tomar contacto con el resto de reos. Se convirtió en una personas reservada, según dio a conocer El País en 2021. Incluso, en una ocasión lo intentaron asesinar por un malentendido. Él se abstuvo de generar mayores problemas. Eso le permitiía seguir luchando por que lo liberen.

Kevin Strickland intentó durante todos sus años en prisión encontrar a los verdaderos culpables del delito. Lo hizo por sus propios medios con ayuda de sus abogados. Así, consiguió las declaraciones de los verdaderos homicidas, quienes confirmaron la inocencia de Strickland. Además, logró que una de las testigos del crimen, Cynthia Douglas, se rectifique de su acusación.

Douglas estuvo junto a las personas que fueron asesinadas la noche del 25 de abril de 1978. Ella sobrevivió un disparo a la altura del brazo, pero salió con vida. Luego, de ello, la mujer señaló al joven afroamericano ante la policía como autor del delito.

¿Cuándo salió libre Kevin Strickland?

En 2009, Cynthia Douglas escribió una carta al programa de investigación que buscaba comprobar o desmentir la inocencia de Kevin Strickland. En el texto, señalaba haberse confundido debido a la tensión policial que afrontó. “Yo era la única testigo y las cosas no estaban claras en ese entonces, pero ahora recuerdo más y me gustaría ayudar a esta persona si puedo”, reveló.

En 2020, la Fiscalía de los Estados Unidos volvió a revisar su caso, ya que otros dos hombres se declararon culpables de los crímenes y señalaron que Strickland no tenía nada que ver en los homicidios. De esta manera, obtuvo su libertad en diciembre de 2021, luego de 43 años de permanecer preso. Su caso conmocionó a la población de Estados Unidos y de otros países.

Kevin Strickland recuperó su libertad a la edad de 61 años. Foto: AFP

Fue así que se le entregaron donaciones de diferentes personas y organizaciones. La suma total que recibió fue de US$1,6 millones. Con dicho dinero, él anunció que viajaría a diferentes partes del mundo.

“Australia me viene a la cabeza por algún motivo. También Brasil. O África, me gustaría ir allí, bajar de una camioneta, tocar a un rinoceronte y volver corriendo al coche a ver si le gano”, declaró a la prensa. Asimismo, señaló que buscará retomar el contacto con su hija, a quien no pudo educar ni estar cerca de ella por haber ser sido injustamente condenado.