Desesperados por la disminución del número de integrantes de las tropas rusas en Ucrania, que ya superan los 100.000 hombres, el Gobierno de Vladímir Putin ha recurrido a convertir en nuevos combatientes a peligros presidiarios; sin embargo, ha sorprendido que se incluyera en este plan a Dmitry Karyagin, un hombre que asesinó en 2014 a su abuela de 87 años ha martillazos después de obligarla a vender su apartamento.

A pesar de ello, Putin decidió concederle amnistía a Dmitry luego de que este pasara unos seis meses al frente del conflicto bélico que Rusia mantiene con Ucrania y al cual logró sobrevivir.

Dmitry Karyagin recuperándose de sus heridas ocasionadas en Ucrania. Foto: @ezints/Twitter

De acuerdo al medio The Mirror, Karyagin, de 36 años, había sido sentenciado a 14 años y medio de prisión por matar a su abuela Zoya Anastasenko, cuando esta tenía 87 años, en 2014. El delito no quedó aquí, pues antes del homicidio la obligó a vender su departamento y antes de huir de la escena del crimen le robó unos 8.000 euros. Ocultó el cadáver y este no fue hallado por las autoridades sino hasta un año después.

Según el diario The Mirror, tras su liberación, pertenece al Grupo Wagner, una fuerza paramilitar privada, la cual en realidad funciona como una red de mercenarios. Este ejército también responde de manera particular al mandatario Vladímir Putin, y se desempeña de manera activa en la toma de ciudades, como Popásna y Severodonetsk en Lugansk, de acuerdo con el doctor Samuel Ramani, miembro asociado del Royal United Services Institute. Debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares, el grupo, legalmente, no existe.

Karyagin ahora es aclamado como un héroe de guerra por unirse al ejército privado pro-Kremlin. Foto: RiaFan/e2w

La medida de liberar criminales fue ampliamente criticada, ya que muchas de las tropas terminaron siendo asesinadas mientras Putin intenta desesperadamente que más prisioneros sean liberados, regresen a las calles y luchen.