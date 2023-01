Evo Morales agradece acciones de amparo que buscan anular su prohibición de ingreso al Perú

El expresidente boliviano, Evo Morales, utilizó su cuenta de Twitter esta mañana para agradecer las muestras de solidaridad hacia su persona, luego de que algunos ciudadanos peruanos presentaron a su favor acciones de defensa constitucional , ya que el Gobierno peruano había dispuesto prohibir su ingreso al Perú, el pasado 6 de enero. La medida, dispuesta por la Superintendencia Nacional de Migraciones, acusa a Morales y a ocho compatriotas de él, porque “ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”.

Morales señaló como responsable de estas acusaciones a un parlamentario del partido de Fuerza Popular y añadió que estas restricciones de libre ingreso al Perú, significa que los “atacan y tratan de instrumentalizar la fiscalía peruana para ocultar el genocidio en Perú”.

El mandatario boliviano respondió sobre la prohibición que le impide ingresar a territorio peruano Foto: captura @evoespueblo/Twitter

Demanda en su contra “no tiene pies ni cabeza”

El expresidente boliviano, Evo Morales señaló en entrevista con la Radio Kawsachun Coca, que la demanda en su contra por “atentado contra la integridad nacional” del Perú “no tiene pies ni cabeza”, según se lo han señalado sus abogados.

“Consultando con mis abogados me dicen que esa demanda no tiene pies ni cabeza. ¿Tratando de que Evo no entre (a Perú), creen que perjudican a Evo?, perdonen soy muy atrevido, creo que más bien nos hacen una campaña gratis. Tal vez no me conocían y me conocían cuando era presidente, pero están hablando de Evo Morales (sin ser presidente), muchas gracias por ser jefes de campaña”, declaró Morales al director de la radio, Ramiro Garcia Ochoa.