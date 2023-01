Le pide matrimonio a su novia, pero luego del “sí, acepto” le cobra la mitad del anillo de compromiso

En Taiwán, una mujer compartió en la red social Dcard que su novio le pidió que pagase la mitad del anillo de compromiso, que le regaló, luego de haberle propuesto matrimonio y ella haber aceptado casarse con él.

Según cuenta la joven, el anillo que le dio su pareja tuvo un costo de 4.900 dólares. Él le puso el anillo de diamantes en su mano y frente a sus amigos, pero luego en casa le pidió que le transfiriera la mitad del precio de la sortija.

En los cuatro años de relación que lleva con su novio, usualmente, ambos comparten sus gastos, incluso cuando compran artículos pequeños como agua embotellada, pero igual este pedido generó asombro en la joven cuando el hombre le manifestó que “el matrimonio es para dos personas y todo debe repartirse por igual”.

A pesar de que ella aún no termina la relación, se han distanciado. Él ya no le ha vuelto pedir que se dividan el costo del anillo, pero aun así ha decidido no usar la sortija.

Esta historia ha generado más de 2.000 comentarios en la red social, y los internautas le han aconsejado terminar de una vez con esa relación, pues su pareja no la quiere tanto como para permitirse gastar casi 5 millones de dólares en un símbolo de unión. “Te endeudaste”, “Él fue quien eligió el anillo de diamantes y el precio”, “Solo cepilla la mitad del inodoro y deja que él cepille la otra mitad” y “Devuelve el anillo y termina con tu novio”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.