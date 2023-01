La triste historia del ‘niño en la caja’, identificado 65 años después de su muerte en EE. UU.

Tuvo que pasar medio siglo para que se revele la identidad del ‘niño en la caja’. Se trata del crimen más antiguo sin resolver de la historia de Filadelfia, Estados Unidos, en el que aún no se conoce quién fue el responsable del asesinato del menor de cuatro años que conmocionó al mundo. Sin embargo, la lápida del cementerio de Ivy Hill, en Cedarbrook, tendrá un nombre.

¿Quién fue el ‘niño en la caja’?

En invierno de febrero de 1957, un estudiante universitario se topó con una caja que contenía el cuerpo de un niño, en una zona boscosa del noreste de Filadelfia.

Una autopsia reveló que el menor, de entre 4 y 6 años, había sido asesinado a golpes hasta matarlo. Fue envuelto en una manta y colocado dentro de una caja de la empresa JCPenney. La Policía dijo que el infante estaba desnutrido. La foto del niño fue pegada en diversas zonas de la ciudad para identificar al asesino.

Los detectives descartaron cientos de pistas. Se decía que podría ser un refugiado húngaro, que se trataba de un secuestro que se había dado en Long Island en 1955, pero nada parecía llegar a una verdad.

El caso conmocionó a la sociedad de la época. Los detectives no encontraban respuestas, habían seguido pistas que terminaban sin resolver nada y fue conocido simplemente como ‘el niño de la caja’.

¿Cuál es la identidad del ‘niño en la caja’?

Generaciones de oficiales de Policía estaban tras el caso, hasta que el cuerpo del menor fue exhumado en 1998 y en 2019. En esta la última oportunidad la genealogía genética permitió dar luces al caso.

Los resultados permitieron encontrar coincidencias en el lado materno. Las autoridades obtuvieron una orden judicial para revisar los certificados de nacimiento de una mujer que sospechaban era la progenitora y lograron conocer el apellido paterno. El niño se llamaba Joseph Augustus Zarelli.

“Hoy, después de 65 años, finalmente se restauró el nombre de America’s Unknown Child. Quiero agradecer a todos los que han trabajado incansablemente desde 1957 para devolverle la voz a Joseph Augustus Zarelli”, dijo la comisionada de Policía Danielle Outlaw.

William Fleisher, el cofundador de un grupo de detectives profesionales llamado Sociedad Vidocq que se hizo cargo del caso del niño en la caja hace un cuarto de siglo, dijo que cientos de investigadores habían dedicado su “corazón y alma” a conocer la identidad del niño, y las circunstancias de su muerte desde 1957.