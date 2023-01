Las hermanas Sarahdjie y Vanessa Monosiet vienen luchando por encontrar el cuerpo de su padre , fallecido hace más de cuatro meses por la COVID-19 en el sur de Florida, Estados Unidos. El cadáver desapareció tras un aparente cambio de cuerpos, una situación que fue descubierta en su funeral.

Gracias a la investigación a las piezas dentales que se les hizo al cuerpo, las dos mujeres confirmaron que el cadáver entregado para su funeral no correspondía al de su padre. La denuncia fue realizada en septiembre del año pasado y los resultados se entregaron esta semana gracias al peritaje de la división de Funerales, Cementerios y Servicios al Consumidor, del Departamento de Servicios Financieros de Florida.

Las mujeres han responsabilizado a The Emmanuel Funeral Home por el cambio de cadáveres. Foto: captura Local 10

De acuerdo a Sarahdjie Monosiet, se compararon los registros dentales del cadáver hallado con una muestra de ADN de ella. “Dicen que el cuerpo que nos dieron en el funeral no es el de mi padre. C uando vi el cuerpo, inmediatamente, lo supe, hacer todo esto y tener todas estas dificultades y ni siquiera tener el cuerpo correcto, eso es doloroso ”, señaló la mujer al medio Local 10.

Edner Monosiet murió a los 71 años a causa de la COVID-19 el 28 de agosto del 2022 en The Larkin Community Hospital, en el sur de Miami, donde indicaron que entregaron el cuerpo a los empleados de The Emmanuel Funeral Home. Según señaló el centro médico, solamente una persona murió en sus instalaciones el 28 de agosto y, dado que no tienen una morgue, la funeraria recuperó el cuerpo.

Edner Monosiet murió a los 71 años a causa de la COVID-19 el 28 de agosto de 2022. Foto: captura Local 10.

La familia Monosiet ha solicitado a los investigadores no solo que encuentren el cuerpo de Edner, sino que también averigüen la identidad del hombre que les entregaron en el ataúd, así como a los responsables de esta pesadilla. “ Desafortunadamente, el ser querido de alguien está siendo manipulado, jugando con él. No saben que su familiar ha pasado por toda esta investigación ”, dijo Vanessa Monosiet.