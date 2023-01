Universidad de Kyoto permite a estudiantes usar cualquier disfraz en ceremonia de graduación

Una ingeniosa y creativa escena se ha vuelto viral en Japón. La Universidad de Kyoto, una de las más grandes del país, al igual que la Universidad de las Artes, permite a sus estudiantes a usar cualquier disfraz en la ceremonia de graduación, la cual cuenta con la presencia no solo de las familias y amigos, sino de fotógrafos y periodistas.

Entre los personajes más destacados y divertidos están Pikachu, Darth Vader, The Mask, los Power Rangers, Samurai, Mona Lisa, las Tortugas Ninja Mutantes. Otros estudiantes han preferido solo emplear atuendos tradicionales y culturales, como los kimonos. El objetivo que los futuros graduados se vistan como se sientan cómodos y deseen ser recordados.

Según el director de Comunicaciones Globales de la Universidad de Kyoto, David Hajime Kornhauser, “la universidad tiene una larga tradición de ser algo antiautoritaria, así que supongo que las raíces se remontan a mucho tiempo atrás”. No obstante, aclara que oficialmente no ha sido aprobado aún. Pese a eso, no hubo impedimento para brindarles momentos inolvidables a sus estudiantes.

“Parece que, durante mucho tiempo, los estudiantes de esta universidad han elegido ser simplemente lo que quieren ser”, enfatiza Hajime, quien piensa que es una tradición con “enorme poder cultural”.

Uno de los motivos por las que no aceptan oficialmente esta medida es por “problema de derechos de autor”. “Porque el manga, sus personajes principales, son parodias de, ya sabes, la propiedad intelectual como una empresa editorial, de animación o algo así”, continúa.

En el 2011, las autoridades universitarias casi prohíben el uso de los disfraces y solo permitir trajes clásicos o tradicionales. No obstante, los japoneses se indignaron y dejaron de interesarse por la universidad como medida en contra. Al siguiente año, todo volvió a la normalidad y con más fuerza.

“El presidente y algunos de los otros tipos de altos ejecutivos suelen ser nuestros propios graduados, suelen estar más en sintonía con el sentimiento estudiantil que con la administración de la universidad. La administración es mucho más conservadora y está mucho menos interesada en este tipo de cosas antiautoritarias”, concluye el director Hajime.