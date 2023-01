Mujer denuncia que hombre en estado de ebriedad le orinó encima en pleno vuelo

Una mujer iba en un vuelo entre Nueva York y Nueva Delhi de la aerolínea Air India cuando un hombre en estado de ebriedad le orinó encima sin ninguna razón. La afectada no dudó en denunciar el hecho ante la compañía y autoridades, que están esperando si se toman medidas legales frente al sujeto.

El incidente, que ocurrió a finales de 2022, se dio cuando las luces del avión se apagaron. En ese momento, el individuo de unos 70 años de edad se acercó al asiento de la mujer para miccionarle completamente y, no contento con ello, le mostró sus genitales. A pesar de que ella le pidió al hombre que parara, este solo lo dejó de hacerlo cuando otros pasajeros se lo exigieron.

Los trabajadores de la compañía aérea auxiliaron a la fémina, dándole ropa nueva y limpiando el lugar. El hecho se dio a conocer porque la víctima expresó todo lo que pasó en ese vuelo en una carta a Natarajan Chandrasekaran, un importante empresario de la India y presidente de Tata Group, conglomerado al que pertenece la aerolínea.

“La tripulación no fue proactiva en el manejo de una situación muy delicada y traumática. Tuve que defenderme durante todo el tiempo, esperando largos períodos de tiempo para obtener una respuesta. Estoy angustiada porque la aerolínea no hizo ningún intento por garantizar mi seguridad o comodidad durante este incidente”, escribió la agraviada.

Además, aseguró que Air India no realizó nada para protegerla o hacerle justicia, ya que, cuando el avión aterrizó, el sujeto no fue detenido y se fue como si no hubiera causado algún prejuicio.

La respuesta del empresario no se hizo esperar y le envió una solicitud a la línea aérea para ayudar a la afectada y denunciar al señor ante las autoridades competentes, además de ponerlo en la lista de “no volar”.