Joven argentina es atropellada en Cancún y le roban hasta los zapatos y cartera

Yésica Sol Samoiloff, una joven argentina, quedó en estado crítico luego de que la moto en la que se movilizaba junto a su amigo en Cancún fuese embestida por un auto conducido por una menor de 14 años en presunto estado de ebriedad. La historia se tornó aún más indignante cuando se supo que l a mujer sufrió del robo de sus zapatillas y cartera por parte de algunas personas que pasaron por el lugar.

El accidente, ocurrido el 28 de diciembre, terminó con la vida del amigo de la joven, mientras que ella se encuentra en estado de coma, con ventilación mecánica y con múltiples fracturas. Debido a su situación, la familia de la mujer, de 33 años, inició una campaña a través de las redes para conseguir donaciones, ya que no cuenta con seguro en México.

Yesica estaba trabajado en Cancún desde hace 5 meses como modelo y promotora de eventos: Foto: El Sol

“Sigue estando sedada, pero ya mucho menos. Tiene un edema cerebral debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió, y también tiene tres fracturas en la pierna derecha, una fractura expuesta y también en su tibia”, contó Karen Samoiloff, hermana de la víctima a Radio La Red.

Así mismo, señaló que la menor responsable de ocasionar el accidente fue detenida, pero salió en libertad casi al instante “Fui a hacer la denuncia ayer a la Fiscalía, pero la mujer que atiende este caso no se encuentra, y recién va a estar acá el jueves. Todo se atrasa más. Me dijeron que el caso avanza, pero la familia —de la menor de 14 años— tampoco se presentó conmigo, desconozco su paradero. Me dicen que son personas adineradas”, señaló Samoiloff.

Yésica Samoiloff se encuentra en coma tras el accidente. Foto: @DePeso_/Twitter/Familia Samoiloff/redes

Victoria Priore, mejor amiga de Yésica, señaló a Infobae que la hermana de la víctima se enteró de lo sucedido gracias al grupo de Facebook Argentinos en Cancún, en el que alguien subió una foto del DNI de la víctima diciendo que necesitaba comunicarse con su familia porque había tenido un accidente.

El documento fue encontrado por una mujer de nacionalidad uruguaya que paseaba por la zona hotelera al momento del accidente. “Mientras Yésica esperaba que llegara la ambulancia, le robaron la cartera y las zapatillas. Esta señora tuvo la amabilidad de contactar a alguien de ese grupo para que lo compartiera y por suerte su hermana leyó el mensaje”, confirmó.