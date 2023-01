Un hombre apuñaló y mató a un perro que mordió a su hijo de 13 años en el cuello

Un perro mordió en el cuello a un adolescente de 13 años cuando caminaba por la calle Lidoro Reynoso, en Argentina, junto a dos amigos de 11 y 14. Un hombre que pasaba en su camioneta ayudó a los adolescentes y los llevó a sus casas. El padre del menor, que fue víctima del ataque, decidió buscar al animal y lo asesinó a puñaladas, como quedó registrado en una cámara de video.

“Hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan en la calle, ese es el pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo, por suerte no pasó nada”, dijo Oscar Alberto Ernalz, padre del menor.

Declara el padre del menor

El hombre contó lo que ocurrió tras la mordida y cómo se enteró del ataque. “Fue un milagro tener ahí a mi hijo, porque nadie termina bien tras un ataque de un pitbull”, reconoció al medio argentino Clarín.

“Después de lo sucedido, cuando se entera el vecindario, como nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, me empiezan a llamar para decirme que ese pitbull ya estaba acostumbrado a morder y nadie hizo nunca nada”, relata al portal citado.

El hombre fue a hablar con el dueño del perro y pidió que fuera sacrificado, pero la familia negó al animal. “Ellos sabrán por qué lo dicen”, se quejó y añadió que “todo el mundo se trata de lavar las manos”.

“Cuando estoy hablando con la señora, sale el pitbull desde el patio de esa casa. Los amigos de mi hijo me dicen que ese era el perro. Apenas me vio, el perro automáticamente se me puso enfrente. Lo primero que se me vino a la cabeza es cómo mi hijo se pudo salvar de ese perro. Es algo ilógico”, contó.

Ernalz pensó que el animal “no podía quedar vivo” y fue hacia su camioneta a buscar un cuchillo que usaba para los asados. “Apenas me doy vuelta, el perro me salta y no me deja de atacar”, cuenta. “La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma”, admitió.

Finalmente, el hombre dijo que su hijo quedó con traumas y secuelas, y que le habla para que no recuerden el ataque.