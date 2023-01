En noviembre de 2021 se hicieron virales las imágenes del desierto de Atacama, ubicado en el país sureño, Chile. Las instantáneas mostraban grandes áreas de este territorio atiborradas de ropa que provenía de continentes como Europa y Asia, así como del gigante comercial EE. UU. Este hecho hizo que todas las miradas recaigan en estos espacios, pues constituyen gran fuente de contaminación de los suelos.

En más de 300 hectáreas de este territorio se pueden encontrar todo tipo de prendas como zapatillas, camisetas, abrigos, vestidos, gorros, trajes de baño, etc. Este basural clandestino se encuentra en las afueras de Alto Auspicio, comuna de la provincia de Iquique, en la región de Tarapacá. En este territorio, la ciudadanía registra altos niveles de pobreza y vulnerabilidad. Conoce el por qué se volvió un cementerio de ropa usada y cuál es el negocio que hay detrás.

¿Cómo el desierto de Atacama se convirtió en un cementerio de ropa usada?

Que este desierto chileno sea llamado el ‘Basurero del mundo’ no es ninguna coincidencia, pues hay razones específicas que explicarían el porqué de este fenómeno. La BBC realizó en enero del 2022 un informe en el que detallaba los pormenores en torno a este hecho. Asimismo, señalaba que la problemática en este lugar venía desde hace aproximadamente 15 años.

El desierto de Atacama, que también es considerado el más árido de la Tierra, no se convirtió de la noche a la mañana en un gran contenedor al aire libre de ropa. La causa principal se halla en los descartes de las 59.000 toneladas de productos que ingresan a Chile.

La ropa que aquí llega también es seleccionada nuevamente por vendedores minoristas de bajos recursos. Foto: composición LR/El Tiempo

Las vestimentas ingresadas no se encuentran siempre en las mejores condiciones para poder ser revendidas, por lo que los importadores a lo largo del país sureño se dan el trabajo de seleccionarlas para venderlas. El excedente dañado finalmente termina en este ecosistema.

El hecho es motivado también por una norma vigente en Chile que no permite arrojar los desechos textiles en los vertederos legales, ya que genera inestabilidad en los suelos. De ese modo, no hay dónde dejar aquello que no se comercializa.

¿Qué negocio existe detrás del cementerio de ropa usada en el desierto de Atacama?

Como señalamos líneas arriba, a Chile ingresan varias toneladas de prendas ya empleadas. Cabe resaltar este país es el mayor importador de ropa de segundo uso de Sudamérica, siendo el receptor de más del 90% de dicha mercancía en la región.

De ese modo, el puerto de Iquique se constituye como un punto importante para la recepción y la reventa de estas vestimentas. Aquí el negocio opera de este modo. Asimismo, un punto a resaltar es que las 1.000 compañías que transan sus productos están libres de impuestos.

A este desierto también llegan inmigrantes para rescatar parte de las prendas desechadas. Foto: composición LR/Ecología Social/TN

Inicialmente, las ropas que llegan en los contenedores provenientes de diversos puntos pertenecen al grupo de aquellas que no han sido vendidas o ropa donada que está dañada.

Posterior a la recepción, hacen una selección. Los importadores deciden qué ropa poner a la venta y aquellas que ya no les sirven, las cuales finalmente son desechadas en vertederos clandestinos, es decir, en el desierto de Atacama.